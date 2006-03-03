Состоялось первое заседание координационного Совета при губернаторе области по реализации приоритетных национальных проектов

Posted 3 марта 2006,, 07:56
Published 3 марта 2006,, 07:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Докладывая о проделанной работе по проекту «Здравоохранение» начальник Департамента социальной политики области Дмитрий Худаев подчеркнул, что область первой заключила Соглашение о взаимодействии в реализации этого национального проекта с Министерством здравоохранения и социального развития. Разработан и утвержден пакет необходимых нормативно-правовых документов. Ведется активная работа по переподготовке специалистов, исправно получают доплаты участковые врачи и медсестры. Выплаты за февраль все они получат до 10 марта. Продолжается активное внедрение родовых сертификатов, выдано уже 2,5 тысячи, в результате врачи и акушеры получили доплаты на общую сумму более 8 миллионов рублей. Проводится подготовительная работа к иммунизации и диспансеризации населения. В целом система здравоохранения области полностью вписалась в те программы и мероприятия, которые предусмотрены национальным проектом.
Губернатор подчеркнул, что, распределяя получаемые средства, надо больше делать упор на материальном поощрении медиков, особенно медсестер и санитарок.
О ходе реализации в области национального проекта «Образование» рассказал начальник Управления образования и науки Станислав Тимофеев. В этой сфере не всё еще доработано самим Министерством образования, но управлением проведена вся подготовительная работа. Пока четко выполняется только одно направление программы – оплата учителям за классное руководство, сообщает пресс-центр губернатора области.
Что касается национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», то, по словам начальника Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Николая Калашникова, ведется работа по уточнению объемов строительства жилья с учетом необходимого увеличения, обеспечению строительства инженерных коммуникаций и организации доступа граждан к кредитным ресурсам. Так как в области уже есть свои программы развития жилищного строительства, она быстро и достаточно эффективно сможет включиться в реализацию национального проекта. Сейчас готовятся все необходимые документы. Е.С. Савченко дал поручение срочно определиться с площадками для строительства многоэтажного жилья, которое хоть и в ограниченном количестве, но все еще возводится в области, и подготовить проектно-сметную документацию.
Реализация национального проекта «Развитие АПК», по словам начальника Департамента АПК Станислава Алейника, ведется строго в соответствии с сетевым графиком Министерства сельского хозяйства. Определены на 2006-2007 годы строящиеся объекты животноводства, утверждены лимиты на субсидирование процентной ставки, составлены списки желающих принять участие в строительстве жилья на селе по предлагаемой льготной схеме. Однако необходимо еще провести ряд организационных мероприятий. Например, надо внести изменения в областной бюджет, заложив в него средства на субсидирование 1/3 процентной ставки по кредитам. Надо заключить Соглашение на финансирование с Министерством сельского хозяйства. Но самой главной проблемой, по мнению губернатора, является недостаток предлагаемых для освоения средств. В области интенсивно развивается животноводство, проработан порядок участия в этой программе и личных подсобных хозяйств, на что потребуется в десять раз больше кредитных ресурсов, чем предлагает Министерство сельского хозяйства. Губернатор поручил Департаменту АПК сделать необходимые расчеты и представить Минсельхозу для изучения и, возможно, принятия решения об увеличении лимитов.