Состоялось первое заседание координационного Совета при губернаторе области по реализации приоритетных национальных проектов

Реализация национального проекта «Развитие АПК», по словам начальника Департамента АПК Станислава Алейника, ведется строго в соответствии с сетевым графиком Министерства сельского хозяйства. Определены на 2006-2007 годы строящиеся объекты животноводства, утверждены лимиты на субсидирование процентной ставки, составлены списки желающих принять участие в строительстве жилья на селе по предлагаемой льготной схеме. Однако необходимо еще провести ряд организационных мероприятий. Например, надо внести изменения в областной бюджет, заложив в него средства на субсидирование 1/3 процентной ставки по кредитам. Надо заключить Соглашение на финансирование с Министерством сельского хозяйства. Но самой главной проблемой, по мнению губернатора, является недостаток предлагаемых для освоения средств. В области интенсивно развивается животноводство, проработан порядок участия в этой программе и личных подсобных хозяйств, на что потребуется в десять раз больше кредитных ресурсов, чем предлагает Министерство сельского хозяйства. Губернатор поручил Департаменту АПК сделать необходимые расчеты и представить Минсельхозу для изучения и, возможно, принятия решения об увеличении лимитов.