А снег не знал и падал…

Posted 2 марта 2006,, 07:26
Published 2 марта 2006,, 07:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В целях предотвращения негативных последствий таяния снега губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение об организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории области в 2006 году.
В соответствии с документом, главам местного самоуправления рекомендовано организовать проведение проверок готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всех форм собственности к пропуску паводковых вод, а также привести в безопасное состояние организации и потенциальные источники загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, животноводческие фермы), передает пресс-центр губернатора Белгородской области.
Кроме того, необходимо организовать подготовку публикаций и выступлений в средствах массовой информации по вопросам обеспечения безопасности населения и территорий области в период весеннего паводка.