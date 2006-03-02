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Posted 2 марта 2006,, 07:26

Published 2 марта 2006,, 07:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

А снег не знал и падал…

2 марта 2006, 07:26
По данным Белгородского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с наступлением весны в области может сложиться чрезвычайная ситуация с прохождением весеннего паводка.

В целях предотвращения негативных последствий таяния снега губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение об организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории области в 2006 году.

В соответствии с документом, главам местного самоуправления рекомендовано организовать проведение проверок готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всех форм собственности к пропуску паводковых вод, а также привести в безопасное состояние организации и потенциальные источники загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, животноводческие фермы), передает пресс-центр губернатора Белгородской области.

Кроме того, необходимо организовать подготовку публикаций и выступлений в средствах массовой информации по вопросам обеспечения безопасности населения и территорий области в период весеннего паводка.

#Новости#Политика#Мария#Снег#Макроэкономика#Паводок#Гидротехнические сооружения
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