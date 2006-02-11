Выращивать сою будет выгодно

В областном бюджете предусмотрены дотация на приобретение семян сои из расчета пять тысяч рублей за тонну, а также компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений в размере от 20 до 50 процентов их стоимости. АОА «Эфирное» призвано организовать первичную и глубокую переработку сои с использованием современных эффективных технологий, сообщает пресс-центр губернатора области.