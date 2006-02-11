Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2006,, 08:08

Published 11 февраля 2006,, 08:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Выращивать сою будет выгодно

11 февраля 2006, 08:08
Для увеличения производства высокобелковых кормов, а также мяса птицы, свинины и молока правительство области приняло решение стимулировать выращивание сои.

В 2006 году планируется довести площадь посевов этой культуры до 30 тысяч гектаров. Сельскохозяйственным организациям, занимающимся производством сои, из средств федерального бюджета будет компенсироваться часть затрат на приобретение средств химизации, необходимых для выращивания культуры, в размере, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации.

В областном бюджете предусмотрены дотация на приобретение семян сои из расчета пять тысяч рублей за тонну, а также компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений в размере от 20 до 50 процентов их стоимости. АОА «Эфирное» призвано организовать первичную и глубокую переработку сои с использованием современных эффективных технологий, сообщает пресс-центр губернатора области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Соя#Макроэкономика#Животноводство
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18