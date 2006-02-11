Выращивать сою будет выгодно

Posted 11 февраля 2006,, 08:08
Published 11 февраля 2006,, 08:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В 2006 году планируется довести площадь посевов этой культуры до 30 тысяч гектаров. Сельскохозяйственным организациям, занимающимся производством сои, из средств федерального бюджета будет компенсироваться часть затрат на приобретение средств химизации, необходимых для выращивания культуры, в размере, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации.
В областном бюджете предусмотрены дотация на приобретение семян сои из расчета пять тысяч рублей за тонну, а также компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений в размере от 20 до 50 процентов их стоимости. АОА «Эфирное» призвано организовать первичную и глубокую переработку сои с использованием современных эффективных технологий, сообщает пресс-центр губернатора области.