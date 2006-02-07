На прошедшей неделе в Белгородской области зарегистрированы 20 ДТП

В этот же день в 16 часов 45 минут в Губкинском районе водитель автомобиля DAEWOO-ESPERO, двигаясь по автодороге «Короча – Горшечное» в районе с. Ольховатка, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3221, в котором находились 7 пассажиров. В результате автоаварии водители автомобилей и два пассажира «Волги» получили ранения, а 42-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия.