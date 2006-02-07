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Posted 7 февраля 2006,, 06:40

Published 7 февраля 2006,, 06:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На прошедшей неделе в Белгородской области зарегистрированы 20 ДТП

7 февраля 2006, 06:40
За период с 28 января по 3 февраля на дорогах Белгородской области в 20 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб и 31 – получил ранения. Самым аварийным днем стал четверг, 2 февраля, когда в 9 ДТП 1 человек погиб и 13 были ранены.
Сюжет
ДТП

Зарегистрировано одно происшествие с участием детей, в нем ребенок получил травмы.

Основными видами ДТП стали: наезд на пешехода (8), столкновения транспортных средств (9) и опрокидывания (2). Основными причинами аварий, как и прежде, являются несоответствие скорости конкретным дорожным условиям и выезд на встречную полосу движения.

1 февраля в 11 часов 30 минут в Белгороде водитель автомобиля автомобиля MITSUBISHI PAJERO, двигаясь по ул. Вокзальной, при выполнении поворота на ул. Преображенскую не предоставил преимущества пешеходу и совершил наезд 56-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «ушибленная рана головы и сотрясение головного мозга» пешеход был госпитализирован в нейрохирургическое отделение горбольницы № 1.

В этот же день в 13 часов 40 минут в с. Иловка Алексеевского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21140, не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира (16-летняя девушка и 25-летний мужчина) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

2 февраля в 15 часов 40 минут в Шебекинском районе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, на автодороге «Белгород – Волоконовка» в районе с. Белянка при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Водитель и 7-летний пассажир второго автомобиля госпитализированы с сотрясениями головного мозга и ушибами.

В этот же день в 16 часов 45 минут в Губкинском районе водитель автомобиля DAEWOO-ESPERO, двигаясь по автодороге «Короча – Горшечное» в районе с. Ольховатка, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3221, в котором находились 7 пассажиров. В результате автоаварии водители автомобилей и два пассажира «Волги» получили ранения, а 42-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что строгое соблюдение скоростных режимов,

выбор безопасной дистанции, взаимная вежливость и предельное внимание

помогут водителям избежать опасных дорожных ситуаций и предотвратить дорожно-

транспортное происшествие.

Информация предоставлена отделом пропаганды УГИБДД УВД Белгородской области

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