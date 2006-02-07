На прошедшей неделе в Белгородской области зарегистрированы 20 ДТП

Posted 7 февраля 2006,, 06:40
Published 7 февраля 2006,, 06:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Зарегистрировано одно происшествие с участием детей, в нем ребенок получил травмы.
Основными видами ДТП стали: наезд на пешехода (8), столкновения транспортных средств (9) и опрокидывания (2). Основными причинами аварий, как и прежде, являются несоответствие скорости конкретным дорожным условиям и выезд на встречную полосу движения.
1 февраля в 11 часов 30 минут в Белгороде водитель автомобиля автомобиля MITSUBISHI PAJERO, двигаясь по ул. Вокзальной, при выполнении поворота на ул. Преображенскую не предоставил преимущества пешеходу и совершил наезд 56-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «ушибленная рана головы и сотрясение головного мозга» пешеход был госпитализирован в нейрохирургическое отделение горбольницы № 1.
В этот же день в 13 часов 40 минут в с. Иловка Алексеевского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21140, не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира (16-летняя девушка и 25-летний мужчина) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
2 февраля в 15 часов 40 минут в Шебекинском районе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21213, на автодороге «Белгород – Волоконовка» в районе с. Белянка при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Водитель и 7-летний пассажир второго автомобиля госпитализированы с сотрясениями головного мозга и ушибами.
В этот же день в 16 часов 45 минут в Губкинском районе водитель автомобиля DAEWOO-ESPERO, двигаясь по автодороге «Короча – Горшечное» в районе с. Ольховатка, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3221, в котором находились 7 пассажиров. В результате автоаварии водители автомобилей и два пассажира «Волги» получили ранения, а 42-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия.
Госавтоинспекция напоминает, что строгое соблюдение скоростных режимов,
выбор безопасной дистанции, взаимная вежливость и предельное внимание
помогут водителям избежать опасных дорожных ситуаций и предотвратить дорожно-
транспортное происшествие.
Информация предоставлена отделом пропаганды УГИБДД УВД Белгородской области