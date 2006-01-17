Вареники в исполнении студентов из Эквадора

Под четким руководством преподавателей иностранцы готовили не только начинку, но и само тесто. Китайские студенты в этом деле оказались более подкованными. В их стране готовят подобное блюдо, и они сами не раз дома в кругу семьи принимали в этом участие. Поэтому для них эта задача оказалась не такой уж сложной. Китайцы давали советы и помогали своим друзьям из Перу и Эквадора.