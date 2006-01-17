Вареники в исполнении студентов из Эквадора

Posted 17 января 2006,, 13:51
Published 17 января 2006,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В общежитии № 4, где живут иностранные студенты, происходило «таинство» постижения кулинарной науки. Творог и картофель – такую начинку приготовили студенты для вареников. На десятом этаже расположились те, кто лепил вареники с творогом, а на первом – с картошкой.
Под четким руководством преподавателей иностранцы готовили не только начинку, но и само тесто. Китайские студенты в этом деле оказались более подкованными. В их стране готовят подобное блюдо, и они сами не раз дома в кругу семьи принимали в этом участие. Поэтому для них эта задача оказалась не такой уж сложной. Китайцы давали советы и помогали своим друзьям из Перу и Эквадора.
На кухне «колдовали» не только девушки, активное участие в приготовлении вареников принимали и парни. Начинающие повара не забыли и о еще одном обязательном элементе. Монетка, ниточка, кольцо, соль, сахар, перец – все это добавили студенты в вареники, как и полагается по традиции.
Закончив с хлопотами, студенты БелГУ собрались вместе в комнате отдыха, которая располагается на четвертом этаже. Сидя на уютных диванчиках, они впервые попробовали русские вареники со сметаной.