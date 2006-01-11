В Грайворонском районе построена новая звонница

Posted 11 января 2006,, 07:53
Published 11 января 2006,, 07:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Звонница, которая расположилась рядом с действующим храмом, построена на средства администрации района, благотворительного московского фонда «Бумеранг» и пожертвований жителей села, сообщает официальный сайт Грайворонского района.
Представитель московского благотворительного фонда «Бумеранг», уроженец села Косилово К.В. Анпилов перечислил в фонд родного села 100 тысяч рублей, на которые были приобретены бильярд, теннисный стол, шашки и шахматы для местного Дома культуры, три компьютера для школы, и оказал финансовую помощь в завершении строительства звонницы.
Теперь исконное очарование природы околицы России будет подчеркнуто мелодичным перезвоном колоколов православного храма. На открытии звонницы жителей села поздравил глава местного самоуправления Грайворонского района А.И. Головин, представители районной администрации, благочинный Грайворонского округа церквей иерей Андрей Колесников. Право первыми зазвонить в колокола было предоставлено главе местного самоуправления Грайворонского района А.И. Головину, настоятелю Косиловского храма святителя Афанасия Александрийского отцу Алексею Гостевских и представителю благотворительного фонда, уроженцу села Константину Анпилову.