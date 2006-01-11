В Грайворонском районе построена новая звонница

Представитель московского благотворительного фонда «Бумеранг», уроженец села Косилово К.В. Анпилов перечислил в фонд родного села 100 тысяч рублей, на которые были приобретены бильярд, теннисный стол, шашки и шахматы для местного Дома культуры, три компьютера для школы, и оказал финансовую помощь в завершении строительства звонницы.