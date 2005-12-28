Студент БГТУ им. В.Г. Шухова предложил пути усовершенствования цементного производства

Posted 28 декабря 2005,, 07:16
Published 28 декабря 2005,, 07:16
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Updated Сегодня, 16:02
Дипломы третьей степени получили студенты группы ХС-51 Марина Кривошеева, работа которой участвовала в номинации «Химия и химическая технология», и Владимир Нарцев (направление «Нанотехнологии и новые материалы»), а также аспирант Алексей Новоселов («Энергетика и энергосберегающие технологии»).
Дипломы второй степени вручены студентке группы ХК-51 Виктории Панариной по направлению «Строительство и архитектура» и аспиранту Александру Гончарову («Химия и химическая технология»).
Александр Гончаров представлял свой дипломный проект на тему «Использование пыли электрофильтров в технологии производства портландцемента». По существующей технологии около половины всей выбрасываемой цементными заводами пыли — портландцемент. В связи с этим для каждого завода возврат этого ценного продукта в технологический процесс – важнейшая задача. Жюри по достоинству оценило актуальность и злободневность этой работы.
У белгородцев остались самые теплые воспоминания о конкурсе, о вузе и городе, в котором им удалось побывать. БГТУ им. В.Г. Шухова был награжден почетной грамотой за активное участие в этом представительном конкурсе.