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Posted 28 декабря 2005,, 07:16

Published 28 декабря 2005,, 07:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студент БГТУ им. В.Г. Шухова предложил пути усовершенствования цементного производства

28 декабря 2005, 07:16
5-6 декабря в Южнороссийском государственном техническом университете (Новочеркасск) проходил смотр-конкурс научно-технического творчества студентов высших учебных заведений «Эврика-2005», в котором приняли участие 322 работы по 16 направлениям из 64 вузов, 44 городов, 7 федеральных округов России. В смотре-конкурсе впервые приняли участие студенты и аспиранты Института строительного материаловедения (ИСМ) БГТУ им. В.Г. Шухова. При подведении итогов все они стали дипломантами.

Дипломы третьей степени получили студенты группы ХС-51 Марина Кривошеева, работа которой участвовала в номинации «Химия и химическая технология», и Владимир Нарцев (направление «Нанотехнологии и новые материалы»), а также аспирант Алексей Новоселов («Энергетика и энергосберегающие технологии»).

Дипломы второй степени вручены студентке группы ХК-51 Виктории Панариной по направлению «Строительство и архитектура» и аспиранту Александру Гончарову («Химия и химическая технология»).

Александр Гончаров представлял свой дипломный проект на тему «Использование пыли электрофильтров в технологии производства портландцемента». По существующей технологии около половины всей выбрасываемой цементными заводами пыли — портландцемент. В связи с этим для каждого завода возврат этого ценного продукта в технологический процесс – важнейшая задача. Жюри по достоинству оценило актуальность и злободневность этой работы.

У белгородцев остались самые теплые воспоминания о конкурсе, о вузе и городе, в котором им удалось побывать. БГТУ им. В.Г. Шухова был награжден почетной грамотой за активное участие в этом представительном конкурсе.

#Новости#Наука#Мария#Бгту#Институт строительного материаловедения#Цементное производство
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