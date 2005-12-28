Студент БГТУ им. В.Г. Шухова предложил пути усовершенствования цементного производства

Александр Гончаров представлял свой дипломный проект на тему «Использование пыли электрофильтров в технологии производства портландцемента». По существующей технологии около половины всей выбрасываемой цементными заводами пыли — портландцемент. В связи с этим для каждого завода возврат этого ценного продукта в технологический процесс – важнейшая задача. Жюри по достоинству оценило актуальность и злободневность этой работы.