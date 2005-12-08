Юран может сменить Андреева в Белгороде

Posted 8 декабря 2005,, 07:06
Published 8 декабря 2005,, 07:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным, которыми располагает «Спорт-Экспресс», срок действия контракта Андреева с белгородским клубом, завоевавшим под его началом путевку в первый дивизион, истекает, а новый пока не предложен.
Причина – расхождения взглядов Андреева и руководства клуба на дальнейшее развитие футбола в регионе. Основным кандидатом на пост главного тренера считается Юран, в 2003 году выигравший со ставропольским «Динамо» турнир зоны «Юг» второго дивизиона.
«Комментарии по поводу будущего «Салюта-Энергии» будут даны на следующей неделе, после совещания с участием учредителей клуба», - такой комментарий сложившейся ситуации дал исполнительный директор «Салюта-Энергии» Виктор Прохоров.