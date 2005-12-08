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Posted 8 декабря 2005,, 07:06

Published 8 декабря 2005,, 07:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Юран может сменить Андреева в Белгороде

8 декабря 2005, 07:06
Экс-форвард сборной России Сергей Юран может сменить на посту главного тренера белгородского футбольного клуба «Салют-Энергия» Сергея Андреева.

По данным, которыми располагает «Спорт-Экспресс», срок действия контракта Андреева с белгородским клубом, завоевавшим под его началом путевку в первый дивизион, истекает, а новый пока не предложен.

Причина – расхождения взглядов Андреева и руководства клуба на дальнейшее развитие футбола в регионе. Основным кандидатом на пост главного тренера считается Юран, в 2003 году выигравший со ставропольским «Динамо» турнир зоны «Юг» второго дивизиона.

«Комментарии по поводу будущего «Салюта-Энергии» будут даны на следующей неделе, после совещания с участием учредителей клуба», - такой комментарий сложившейся ситуации дал исполнительный директор «Салюта-Энергии» Виктор Прохоров.

#Новости#Спорт#Мария#Салют-энергия#Андреев#Юран
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