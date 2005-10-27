Преподаватели – за русский язык. Великий и могучий

Финалисты и победители областных туров Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для работников сферы образования приглашаются на заключительную торжественную церемонию подведения итогов конкурса и награждения его победителей, которая состоится 23 ноября 2005 года в Белгородском госуниверситете (программа церемонии будет размещена на сайте университета).