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Posted 27 октября 2005,, 09:26

Published 27 октября 2005,, 09:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Преподаватели – за русский язык. Великий и могучий

27 октября 2005, 09:26
Стали известны результаты областных туров Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для работников сферы образования Российской Федерации.

В ходе проведения областных туров конкурса Белгородским университетом к 10 октября 2005 года (в соответствии с Положением о конкурсе) было получено более 1200 писем с конкурсными материалами учителей школ и преподавателей вузов Российской Федерации, сообщает официальный сайт БелГУ.

Письма с конкурсными материалами продолжают поступать в Белгородский университет, однако жюри конкурса не рассматривает работы педагогов, поступившие после 10 октября 2005 г., в соответствии с утвержденным планом работы конкурса.

Проанализировав поступившие в срок материалы, жюри и конкурсная комиссия утвердили списки победителей областных туров конкурса.

Финалисты и победители областных туров Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для работников сферы образования приглашаются на заключительную торжественную церемонию подведения итогов конкурса и награждения его победителей, которая состоится 23 ноября 2005 года в Белгородском госуниверситете (программа церемонии будет размещена на сайте университета).

#Новости#БелГУ#Наука#Мария#Всероссийский конкурс#За образцовое владение русским языком
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