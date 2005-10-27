Преподаватели – за русский язык. Великий и могучий

Posted 27 октября 2005,, 09:26
Published 27 октября 2005,, 09:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В ходе проведения областных туров конкурса Белгородским университетом к 10 октября 2005 года (в соответствии с Положением о конкурсе) было получено более 1200 писем с конкурсными материалами учителей школ и преподавателей вузов Российской Федерации, сообщает официальный сайт БелГУ.
Письма с конкурсными материалами продолжают поступать в Белгородский университет, однако жюри конкурса не рассматривает работы педагогов, поступившие после 10 октября
Проанализировав поступившие в срок материалы, жюри и конкурсная комиссия утвердили списки победителей областных туров конкурса.
Финалисты и победители областных туров Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для работников сферы образования приглашаются на заключительную торжественную церемонию подведения итогов конкурса и награждения его победителей, которая состоится 23 ноября 2005 года в Белгородском госуниверситете (программа церемонии будет размещена на сайте университета).