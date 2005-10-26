Произведена подача газа в Блочный пункт подготовки газа ГТУ-ТЭЦ «Луч»

Posted 26 октября 2005,, 08:01
Published 26 октября 2005,, 08:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Об этом на предпусковом заседании оперативного Штаба по строительству электростанции сообщил заместитель генерального директора ОАО «Теплоэнергетическая компания» по инвестициям и развитию Владимир Бредихин. Совещание под председательством генерального директора ОАО «ТЭК» Евгения Макарова прошло во вторник в конференц-зале новой электростанции.
Немного ранее, 11 октября, топливо подали до Блочного пункта подготовки газа (БППГ). Предварительно газовое оборудование прошло все необходимые испытания.
Напомним, Пункт предназначен для очистки природного газа, поступающего по подводящему газопроводу высокого давления от микрорайона «Новый» к ГТУ-ТЭЦ «Луч». Производительность БППГ – 20000 м3/час. Максимальное рабочее давление - 0,8 МПа. В Пункте установлены фильтры-сепараторы тонкой очистки, отделяющие от топлива конденсат и механическую взвесь. Размер отделяемых частиц - 5 мкм, а степень очистки газа составляет 99,8%. С помощью коммерческого узла учета с турбинным первичным преобразователем и вычислителем «СуперФлоу» данные о параметрах топлива передаются в газоснабжающую организацию. За БППГ газ разделяется на два потока, которые направляются на вход двух блочных газодожимных компрессорных установок.
Что касается подводящего газопровода высокого давления, он состоит из нескольких участков с использованием труб разного диаметра: 530 и 426 мм. Общая протяженность газопровода 1952 м. В наиболее ответственных местах проложены холоднокатаные бесшовные трубы с повышенными прочностными характеристиками. В качестве запорного механизма применен шаровый кран, обеспечивающий надежную герметичность отключенных участков. От подводящего газопровода до БППГ на бетонных конструкциях уложено 246 м трубопровода Ø 377 мм. Газопровод оснащен электрифицированной запорной арматурой на вводе и блоком фильтров грубой очистки. Расчетное давление – 12 кгс/см2. Расход газа - 20 000 м3/ч.
Кроме того, В. Бредихин отметил, что на ГТУ-ТЭЦ продолжается пуско-наладка технологических систем станции. Энергетики готовятся к комплексному опробованию энергоблоков.