Произведена подача газа в Блочный пункт подготовки газа ГТУ-ТЭЦ «Луч»

Напомним, Пункт предназначен для очистки природного газа, поступающего по подводящему газопроводу высокого давления от микрорайона «Новый» к ГТУ-ТЭЦ «Луч». Производительность БППГ – 20000 м3/час. Максимальное рабочее давление - 0,8 МПа. В Пункте установлены фильтры-сепараторы тонкой очистки, отделяющие от топлива конденсат и механическую взвесь. Размер отделяемых частиц - 5 мкм, а степень очистки газа составляет 99,8%. С помощью коммерческого узла учета с турбинным первичным преобразователем и вычислителем «СуперФлоу» данные о параметрах топлива передаются в газоснабжающую организацию. За БППГ газ разделяется на два потока, которые направляются на вход двух блочных газодожимных компрессорных установок.