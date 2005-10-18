Наследие античности хранится в Белгороде

С раннего детства мы узнаем легенды и мифы древних цивилизаций. Взрослея, понимаем, что практически нет сферы общественной жизни, на развитие которой не оказал бы влияние древний мир.
Но, оказывается, в России не так много людей, профессионально занимающихся исследованием Древней Греции и Рима. Практически все они хорошо знакомы между собой. Стараются как можно чаще собираться вместе, делиться своими достижениями и открытиями за последний период их работы. Одна из таких встреч состоялась 14 и 15 октября на историческом факультете Белгородского государственного университета.
Уже в третий раз собираются единомышленники на международный научный семинар «Античный мир и его наследие: прогресс и традиция в классическом мире». Раз в три года в Белгород приезжают историки из разных городов: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа, Харькова, Керчи.
Для многих приезд в БелГУ стал уже традиционным. Но А.Р. Панов, докторант, кандидат исторических наук из Нижнего Новгорода оказался здесь впервые. Он занимается изучением политического строя восточных стран более десяти лет. По словам исследователя, за время работы рухнули многие мифы. Один из них – утверждение, что политика Рима была захватнической. На самом деле это не так. Взаимоотношения Рима и соседних стран скорее строились на взаимовыгодном сотрудничестве. Римляне отличались осторожностью и обдуманностью в своих действиях. Перед тем, как присоединить к себе ту или иную территорию, прививали там свою культуру, налаживали торговые отношения. Так что во многом влияние Рима оказывалось полезным для менее развитых городов. На семинаре А.Р. Панов выступил с докладом «Боспор и Рим: проблемы взаимоотношений». Его выступление заинтересовало как студентов, так и преподавателей.
По словам учащихся БелГУ, самая интересная часть всех докладов посвящена археологическим раскопкам, обсуждению разнообразных находок и тому, как в свете новых открытий изменяются уже имеющиеся представления о жизни того или иного города. Для них эта тема увлекательна, так как они каждое лето участвуют в экспедициях. Там есть возможность своими руками прикоснуться к предметам, которым не одна сотня лет.
И ни жара, ни кропотливый многочасовой труд не влияет на восторженные воспоминания юных археологов об этом незабываемом времени. Поэтому ребята и пришли послушать выступления ведущих специалистов, преподавателей вузов. Даром время не потратили: узнали для себя много полезного, взяли на заметку мнение специалистов. Во второй день семинара они уже сами с трибуны обращались к аудитории, потому как свою работу вела и студенческая научная секция. Практически у каждого из них есть серьезные наработки для основательных исследований.
Участие студентов исторического факультета в различных экспедициях после десятилетней «передышки» возобновилось в 2001 году двумя учениками Е.А. Молева, первого заведующего кафедрой общей истории. Его последователей зовут Н.Н. Болгов и Е.А. Семичева. Именно они возродили традиции, заложенные Евгением Александровичем. Это и поездки на археологические раскопки, и проведение семинаров, и многое, многое другое. В ближайших планах - восстановить некогда довольно богатый музей факультета. Здесь в разных витринах соберутся все находки.
Храм в Китее – одно из мест, которое может пополнить экспонатами будущий музей. Он располагается на Керченском полуострове. Раскопки ведутся там с 90-х годов. По словам Н.Н. Болгова, доктора исторических наук, заведующего кафедрой всеобщей истории, это уникальное и интереснейшее место. Этим летом Николай Николаевич находился там на раскопках и поделился с присутствующими некоторыми результатами проделанной работы.