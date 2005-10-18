Наследие античности хранится в Белгороде

Для многих приезд в БелГУ стал уже традиционным. Но А.Р. Панов, докторант, кандидат исторических наук из Нижнего Новгорода оказался здесь впервые. Он занимается изучением политического строя восточных стран более десяти лет. По словам исследователя, за время работы рухнули многие мифы. Один из них – утверждение, что политика Рима была захватнической. На самом деле это не так. Взаимоотношения Рима и соседних стран скорее строились на взаимовыгодном сотрудничестве. Римляне отличались осторожностью и обдуманностью в своих действиях. Перед тем, как присоединить к себе ту или иную территорию, прививали там свою культуру, налаживали торговые отношения. Так что во многом влияние Рима оказывалось полезным для менее развитых городов. На семинаре А.Р. Панов выступил с докладом «Боспор и Рим: проблемы взаимоотношений». Его выступление заинтересовало как студентов, так и преподавателей.