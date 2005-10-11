Сергей Андреев: «Может быть, даже выгоню кого-нибудь»

На послематчевой пресс-конференции, материалы которой опубликованы на официальном сайте ФК «Спартак-МЖК», Сергей Андреев высказался об игре своей команды в крайне жесткой форме: «Мои футболисты посчитали, что они уже в первой лиге… Думал, заключительные три недели у нас пройдут нормально, по накатанной, но теперь игроки запомнят их на всю жизнь. После игры в раздевалке состоялся жесткий разговор. Сказал: радуйтесь, что не восемь! Двум голам судья не дал состояться, два в пустые ворота не забили… Полностью проиграли в настрое, в самоотдаче. Ничего, я разберусь, будьте уверены. Может, даже выгоню кого-нибудь».