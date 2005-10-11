Сергей Андреев: «Может быть, даже выгоню кого-нибудь»

Posted 11 октября 2005,, 07:21
Published 11 октября 2005,, 07:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородцам в этом матче противостоял не один из главных преследователей – «Рязань-Агрокомплект», а новичок дивизиона - «Спартак-МЖК». И, тем не менее, команда Сергея Андреева не смогла добиться победы в этой встрече. Три гола в ворота белгородцев забили Юрий Федоров (
На послематчевой пресс-конференции, материалы которой опубликованы на официальном сайте ФК «Спартак-МЖК», Сергей Андреев высказался об игре своей команды в крайне жесткой форме: «Мои футболисты посчитали, что они уже в первой лиге… Думал, заключительные три недели у нас пройдут нормально, по накатанной, но теперь игроки запомнят их на всю жизнь. После игры в раздевалке состоялся жесткий разговор. Сказал: радуйтесь, что не восемь! Двум голам судья не дал состояться, два в пустые ворота не забили… Полностью проиграли в настрое, в самоотдаче. Ничего, я разберусь, будьте уверены. Может, даже выгоню кого-нибудь».
А между тем преследователи «Салюта» осечек в этом туре не допустили. ФК «Рязань-Агрокомплект» засчитана техническая победа над московским «Титаном» (3:0), а «Витязь» собственными усилиями обыграл «Мордовию» (2:1). Таким образом, отрыв «Салюта-Энергии» от подольского клуба составляет всего 1 очко по потерянным.
В следующем туре (17 октября) белгородцы дома встречаются с «Локомотивом-М» из Серпухова. Начало матча в 17.00.