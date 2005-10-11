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Posted 11 октября 2005,, 07:21

Published 11 октября 2005,, 07:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сергей Андреев: «Может быть, даже выгоню кого-нибудь»

11 октября 2005, 07:21
10 октября в Рязани состоялся очередной матч первенства России по футболу во втором дивизионе с участием белгородской команды «Салют-Энергия».

Белгородцам в этом матче противостоял не один из главных преследователей – «Рязань-Агрокомплект», а новичок дивизиона - «Спартак-МЖК». И, тем не менее, команда Сергея Андреева не смогла добиться победы в этой встрече. Три гола в ворота белгородцев забили Юрий Федоров (31’, 71’) и Евгений Кубрак (43’), на что «Салют» ответил только одним забитым мячом в исполнении Александра Яцко на 51-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции, материалы которой опубликованы на официальном сайте ФК «Спартак-МЖК», Сергей Андреев высказался об игре своей команды в крайне жесткой форме: «Мои футболисты посчитали, что они уже в первой лиге… Думал, заключительные три недели у нас пройдут нормально, по накатанной, но теперь игроки запомнят их на всю жизнь. После игры в раздевалке состоялся жесткий разговор. Сказал: радуйтесь, что не восемь! Двум голам судья не дал состояться, два в пустые ворота не забили… Полностью проиграли в настрое, в самоотдаче. Ничего, я разберусь, будьте уверены. Может, даже выгоню кого-нибудь».

А между тем преследователи «Салюта» осечек в этом туре не допустили. ФК «Рязань-Агрокомплект» засчитана техническая победа над московским «Титаном» (3:0), а «Витязь» собственными усилиями обыграл «Мордовию» (2:1). Таким образом, отрыв «Салюта-Энергии» от подольского клуба составляет всего 1 очко по потерянным.

В следующем туре (17 октября) белгородцы дома встречаются с «Локомотивом-М» из Серпухова. Начало матча в 17.00.

#Новости#Спорт#Мария#Макроэкономика#Салют-энергия#Сергей андреев#Подольский клуб
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