Геннадий Шипулин стал соавтором книги о мировом волейболе

Как сообщаетофициальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье», в книге подробно описаны самые значительные события, произошедшие в мужском волейболе за последние годы: чемпионат мира 2002 года в Аргентине, чемпионат Европы 2003 года в Германии, финал Лиги европейских чемпионов 2004 года в Белгороде, волейбольный турнир Олимпийских игр в Афинах 2004 года.