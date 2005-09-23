Геннадий Шипулин стал соавтором книги о мировом волейболе

Posted 23 сентября 2005,, 05:32
Published 23 сентября 2005,, 05:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Для простых белгородцев, а также для любителей и аналитиков волейбола приятно вдвойне, что одним из авторов книги стал главный тренер волейбольного клуба «Локомотив-Белогорье», в недавнем прошлом – наставник национальной команды России, один из ведущих мировых специалистов Геннадий Шипулин.
Как сообщаетофициальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье», в книге подробно описаны самые значительные события, произошедшие в мужском волейболе за последние годы: чемпионат мира 2002 года в Аргентине, чемпионат Европы 2003 года в Германии, финал Лиги европейских чемпионов 2004 года в Белгороде, волейбольный турнир Олимпийских игр в Афинах 2004 года.
Из этой книги, авторский коллектив которой составили волейбольный аналитик Сергей Данилов и Геннадий Шипулин, читатель узнает о ведущих командах мира, о лучших игроках мирового волейбола. Материал иллюстрирован большим количеством интересных цветных фотографий.