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Posted 23 сентября 2005,, 05:32

Published 23 сентября 2005,, 05:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Геннадий Шипулин стал соавтором книги о мировом волейболе

23 сентября 2005, 05:32
На днях увидело свет уникальное издание – книга под названием «Мировой мужской волейбол», которую с нетерпением ждали поклонники летающего мяча не только из Белгорода или России, но и со всего мира.

Для простых белгородцев, а также для любителей и аналитиков волейбола приятно вдвойне, что одним из авторов книги стал главный тренер волейбольного клуба «Локомотив-Белогорье», в недавнем прошлом – наставник национальной команды России, один из ведущих мировых специалистов Геннадий Шипулин.

Как сообщаетофициальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье», в книге подробно описаны самые значительные события, произошедшие в мужском волейболе за последние годы: чемпионат мира 2002 года в Аргентине, чемпионат Европы 2003 года в Германии, финал Лиги европейских чемпионов 2004 года в Белгороде, волейбольный турнир Олимпийских игр в Афинах 2004 года.


Из этой книги, авторский коллектив которой составили волейбольный аналитик Сергей Данилов и Геннадий Шипулин, читатель узнает о ведущих командах мира, о лучших игроках мирового волейбола. Материал иллюстрирован большим количеством интересных цветных фотографий.

#Новости#Спорт#Мария#Шипулин#Книга#Мировой мужской волейбол#Авторский коллектив
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