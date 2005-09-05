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Posted 5 сентября 2005,, 13:44

Published 5 сентября 2005,, 13:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Телефон за три дня

5 сентября 2005, 13:44
Компания «Белгородские цифровые магистрали» расширила перечень основных услуг, оказываемых населению.

С 1 сентября БЦМ будет также оказывать такие услуги, как «Очередное подключение» и «Срочное подключение» телефона.

При «Очередном подключении» установка телефона производится через три недели после заключения и оплаты договора. Стоимость услуги составляет 6 000 руб. (с учетом всех налогов и сборов).

Услуга «Срочное подключение» включает установку телефона в течение трех дней после заключения и оплаты договора. Стоимость данной услуги 10 000 руб. (с учетом всех налогов и сборов).

#Новости#Город#Мария#Телефон#Услуги#Подключение#Бцм
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