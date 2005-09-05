Телефон за три дня

Posted 5 сентября 2005,, 13:44
Published 5 сентября 2005,, 13:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С 1 сентября БЦМ будет также оказывать такие услуги, как «Очередное подключение» и «Срочное подключение» телефона.
При «Очередном подключении» установка телефона производится через три недели после заключения и оплаты договора. Стоимость услуги составляет 6 000 руб. (с учетом всех налогов и сборов).
Услуга «Срочное подключение» включает установку телефона в течение трех дней после заключения и оплаты договора. Стоимость данной услуги 10 000 руб. (с учетом всех налогов и сборов).