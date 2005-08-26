До боя Федора Емельяненко с Мирко КроКопом осталось два дня

Posted 26 августа 2005,, 06:37
Published 26 августа 2005,, 06:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Японию Федор вылетел 24 августа из Голландии, куда незадолго до этого старооскольский спортсмен выезжал потренироваться. Это не первая поездка Федора в Голландию. По его словам, голландская кикбоксерская школа на достаточно высоком уровне, поэтому опыт местных спортсменов наш земляк считает для себя весьма полезным.
Сразу после боя с Мирко Федор направляется во Францию на семинар по самбо, а затем ему предстоит операция: травмированный палец кисти правой руки требует хирургического вмешательства, так как терапевтические методы лечения не принести ожидаемых результатов. Где пройдет операция – в России или в Голландии – не определено. Окончательное решение Федор еще не принял.
Мы желаем российскому спортсмену удачи в бою и ждем его возвращения с победой.