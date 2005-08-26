До боя Федора Емельяненко с Мирко КроКопом осталось два дня

Сразу после боя с Мирко Федор направляется во Францию на семинар по самбо, а затем ему предстоит операция: травмированный палец кисти правой руки требует хирургического вмешательства, так как терапевтические методы лечения не принести ожидаемых результатов. Где пройдет операция – в России или в Голландии – не определено. Окончательное решение Федор еще не принял.