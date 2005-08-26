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Posted 26 августа 2005,, 06:37

Published 26 августа 2005,, 06:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

До боя Федора Емельяненко с Мирко КроКопом осталось два дня

26 августа 2005, 06:37
Вчера, 25 августа, чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко прибыл в Японию. Уже в ближайшее воскресенье, 28 августа, во дворце спорта Токио состоится его бой с хорватским спортсменом Мирко Филипповичем (КроКопом).

В Японию Федор вылетел 24 августа из Голландии, куда незадолго до этого старооскольский спортсмен выезжал потренироваться. Это не первая поездка Федора в Голландию. По его словам, голландская кикбоксерская школа на достаточно высоком уровне, поэтому опыт местных спортсменов наш земляк считает для себя весьма полезным.

Сразу после боя с Мирко Федор направляется во Францию на семинар по самбо, а затем ему предстоит операция: травмированный палец кисти правой руки требует хирургического вмешательства, так как терапевтические методы лечения не принести ожидаемых результатов. Где пройдет операция – в России или в Голландии – не определено. Окончательное решение Федор еще не принял.

Мы желаем российскому спортсмену удачи в бою и ждем его возвращения с победой.

#Новости#Спорт#Бои без правил#Емельяненко#Бой#Мария#Чемпион#Япония
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