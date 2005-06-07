В области реализуется концепция наращивания производства молока

Posted 7 июня 2005,, 11:15
Published 7 июня 2005,, 11:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Необходимость проведения подобного мероприятия продиктована реализацией принятой концепции наращивания производства молока до 2014 года.
С центральным докладом, посвящённым, в первую очередь, производству сенажа выступил заместитель начальника департамента АПК по животноводству А.В. Гамалий. Также на семинаре выступили глава местного самоуправления Яковлевского района И.В. Бойченко, генеральный директор ЗАО «Красненское» В.А. Анисимов и заслуженный агроном РФ Н.Р. Асыка.
После окончания теоретической части участникам семинара были продемонстрированы заложенные в хозяйстве семенники трав: козлятника, костреца, овсяницы, эспарцета и др. Кроме того, гостям была показана технология упаковки сенажа в рулоны, а также его хранения, последующего измельчения и раздачи. Качество заготовки сенажа по данной технологии смогли оценить все специалисты, когда им был продемонстрирован сенаж, упакованный год назад, и который практически не отличается от сенажа, заготовленного сегодня. По словам В.А. Анисимова, стоимость плёнки практически равна стоимости корма, но все эти затраты с лихвой окупаются качеством кормов и соответственно молока. Отметим, что молоко этого хозяйства сдаётся на фирму «Онкен», которая предъявляет самые жёсткие требования по качеству продукции.
В завершение семинара его участникам была показана, непосредственно в работе, техника фирм «Белагромашсервис» и «Мировая техника».
Следующий областной семинар, как отметил А. В. Гамалий, будет посвящён заготовке силоса, сообщает агропортал «Белогорье».