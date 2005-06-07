В области реализуется концепция наращивания производства молока

После окончания теоретической части участникам семинара были продемонстрированы заложенные в хозяйстве семенники трав: козлятника, костреца, овсяницы, эспарцета и др. Кроме того, гостям была показана технология упаковки сенажа в рулоны, а также его хранения, последующего измельчения и раздачи. Качество заготовки сенажа по данной технологии смогли оценить все специалисты, когда им был продемонстрирован сенаж, упакованный год назад, и который практически не отличается от сенажа, заготовленного сегодня. По словам В.А. Анисимова, стоимость плёнки практически равна стоимости корма, но все эти затраты с лихвой окупаются качеством кормов и соответственно молока. Отметим, что молоко этого хозяйства сдаётся на фирму «Онкен», которая предъявляет самые жёсткие требования по качеству продукции.