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Posted 7 июня 2005,, 11:15

Published 7 июня 2005,, 11:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В области реализуется концепция наращивания производства молока

7 июня 2005, 11:15
6 июня в ЗАО «Красненское» Яковлевского района прошёл семинар по кормопроизводству под председательством начальника департамента АПК правительства Белгородской области С.Н. Алейника. В работе семинара приняли участие более 100 специалистов сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов, районных управлений сельского хозяйства.

Необходимость проведения подобного мероприятия продиктована реализацией принятой концепции наращивания производства молока до 2014 года.

С центральным докладом, посвящённым, в первую очередь, производству сенажа выступил заместитель начальника департамента АПК по животноводству А.В. Гамалий. Также на семинаре выступили глава местного самоуправления Яковлевского района И.В. Бойченко, генеральный директор ЗАО «Красненское» В.А. Анисимов и заслуженный агроном РФ Н.Р. Асыка.

После окончания теоретической части участникам семинара были продемонстрированы заложенные в хозяйстве семенники трав: козлятника, костреца, овсяницы, эспарцета и др. Кроме того, гостям была показана технология упаковки сенажа в рулоны, а также его хранения, последующего измельчения и раздачи. Качество заготовки сенажа по данной технологии смогли оценить все специалисты, когда им был продемонстрирован сенаж, упакованный год назад, и который практически не отличается от сенажа, заготовленного сегодня. По словам В.А. Анисимова, стоимость плёнки практически равна стоимости корма, но все эти затраты с лихвой окупаются качеством кормов и соответственно молока. Отметим, что молоко этого хозяйства сдаётся на фирму «Онкен», которая предъявляет самые жёсткие требования по качеству продукции.

В завершение семинара его участникам была показана, непосредственно в работе, техника фирм «Белагромашсервис» и «Мировая техника».

Следующий областной семинар, как отметил А. В. Гамалий, будет посвящён заготовке силоса, сообщает агропортал «Белогорье».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин#Молоко#Силос#Концепция#Сенаж#Онкен#Наращивание производства
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