Прожиточный минимум увеличился на 280 рублей

Posted 4 мая 2005,, 09:08
Published 4 мая 2005,, 09:08
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Updated Сегодня, 16:02
Согласно постановлению Правительства Белгородской области, прожиточный минимум за первый квартал текущего года составил в расчёте на душу населения 2289 рублей. Для трудоспособного населения установлена величина в размере 2508 рублей, для пенсионеров – 1738 и для детей – 2277 рубля, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.
Для сравнения, прожиточный минимум за четвёртый квартал прошлого года составил в расчёте на душу населения 2019 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 2220 рублей, для пенсионеров – 1510 и для детей – 2004 рубля.