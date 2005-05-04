Прожиточный минимум увеличился на 280 рублей

Согласно постановлению Правительства Белгородской области, прожиточный минимум за первый квартал текущего года составил в расчёте на душу населения 2289 рублей. Для трудоспособного населения установлена величина в размере 2508 рублей, для пенсионеров – 1738 и для детей – 2277 рубля, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.