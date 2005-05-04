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Posted 4 мая 2005,, 09:08

Published 4 мая 2005,, 09:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прожиточный минимум увеличился на 280 рублей

4 мая 2005, 09:08
Постановлением Правительства области установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2005 года.

Согласно постановлению Правительства Белгородской области, прожиточный минимум за первый квартал текущего года составил в расчёте на душу населения 2289 рублей. Для трудоспособного населения установлена величина в размере 2508 рублей, для пенсионеров – 1738 и для детей – 2277 рубля, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

Для сравнения, прожиточный минимум за четвёртый квартал прошлого года составил в расчёте на душу населения 2019 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 2220 рублей, для пенсионеров – 1510 и для детей – 2004 рубля.

#Новости#Политика#Прожиточный минимум#Правительство#Пенсионер#Мария#Доход#Квартал
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