Матч со «Сменой» из г.Комсомольск-на-Амуре сопровождался, по мнению участников матча, некомпенетным судейством и закончился со счетом 1:0 не в пользу белгородцев. Сергей Андреев, комментируя итог игры, был лаконичен: «Я в футболе в качестве игрока и тренера уже более 30 лет, но такого безобразия еще не видел. Необоснованными решениями (незасчитанные голы, придуманные пенальти, нелепые удаления) судья испортил игру обеим командам. Оценивая итоги спарринга, считаю, что целенаправленная тренировка была бы полезнее этой игры».