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Posted 5 апреля 2005,, 10:11

Published 5 апреля 2005,, 10:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Судья испортил игру обеим командам

5 апреля 2005, 10:11
4 апреля в Крымске состоялся второй спарринг белгородского ФК «Салют-Энергия» на последнем перед началом первенства России сборе.
Сюжет
Футбол

Матч со «Сменой» из г.Комсомольск-на-Амуре сопровождался, по мнению участников матча, некомпенетным судейством и закончился со счетом 1:0 не в пользу белгородцев. Сергей Андреев, комментируя итог игры, был лаконичен: «Я в футболе в качестве игрока и тренера уже более 30 лет, но такого безобразия еще не видел. Необоснованными решениями (незасчитанные голы, придуманные пенальти, нелепые удаления) судья испортил игру обеим командам. Оценивая итоги спарринга, считаю, что целенаправленная тренировка была бы полезнее этой игры».

Стоит отметить, что погода, на которую Сергей Андреев сетовал несколько дней назад, наладилась и претензии на сегодняшний день у белгородцев есть только к качеству полей, сообщает официальный сайт Сергея Андреева.

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