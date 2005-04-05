Медаль – в подарок к юбилею

Работал на различных освобожденных должностях в комсомольских органах области, в том числе первым секретарем Белгородского обкома комсомола. С 1985 по 1987 год учился на дневном отделении в Академии Общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата философских наук, в настоящее время работает над докторской диссертацией.