Медаль – в подарок к юбилею

Posted 5 апреля 2005, 10:32
Published 5 апреля 2005, 10:32
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Updated Сегодня, 11:10
За многолетний и плодотворный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области и в связи с 50-летием со дня рождения заместитель губернатора области – руководитель аппарата губернатора Олег Николаевич Полухин награжден медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.
Олег Николаевич Полухин родился 5 апреля 1955 года в поселке Красная Яруга Ракитянского района Белгородской области.
После окончания Губкинского горного техникума в 1974 году и службы в рядах Советской Армии в 1976 году продолжил образование, обучаясь на вечернем отделении Губкинского филиала Всесоюзного заочного политехнического института. Свою трудовую деятельность начал в 1977 году слесарем-монтажником, затем мастером треста «Центрометаллургмонтаж» города Губкина.
Работал на различных освобожденных должностях в комсомольских органах области, в том числе первым секретарем Белгородского обкома комсомола. С 1985 по 1987 год учился на дневном отделении в Академии Общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата философских наук, в настоящее время работает над докторской диссертацией.
Имеет опыт хозяйственной и партийной работы, работы на выборных должностях в органах государственной власти. Неоднократно избирался депутатом органов самоуправления различного уровня, работал заместителем председателя Белгородской областной Думы. С января 1998 года работал первым заместителем председателя комитета по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Белгородской области, с 2000 - руководитель аппарата главы администрации Белгородской области.
Работая в органах государственной власти области, внес значительный вклад в государственное строительство Белгородской области. В декабре 2000 года назначен заместителем главы администрации области - руководителем аппарата главы администрации области.
С декабря 1999 года возглавляет Белгородский институт региональной политики и законодательства.
В настоящее время Олег Николаевич Полухин работает в должности заместителя губернатора Белгородской области – руководителя аппарата губернатора.