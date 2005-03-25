«Мягкие напоминания» облегчат взаимопонимание

Как и в прошлом году, будут выпущены карманные календари на тему влияния сквернословия на личность и здоровье человека, изготовлены и размещены на транспортных средствах рекламные наклейки соответствующей тематики.

Предприятиям общественного питания рекомендовано разместить вместе с меню «мягкие напоминания» о неприличности употребления слов и оборотов ненормативной лексики в общественных местах, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

Намечена большая работа с подростками и молодежью. Например, в положения о проведении командных спортивных состязаний будут внесены нормы, регламентирующие начисление штрафных очков либо снятие игрока с соревнований за употребление на спортивной площадке ненормативной лексики. В правила поведения в детских оздоровительных учреждениях планируется внести пункт, запрещающий сквернословие несовершеннолетних. Также будут внесены дополнения в правила поведения учащихся образовательных учреждений всех типов, предусматривающие принятие мер общественного и воспитательного воздействия к школьникам и студентам при выявлении фактов сквернословия. В содержание общеобразовательных программ планируется включение гуманитарного цикла разделов «Культура речи», «Этикет», «Культура поведения», будут также изданы методические рекомендации по проведению внеклассных мероприятий по культуре речи, этике поведения. А в планы работы культурно-досуговых учреждений включат мероприятия, направленные на популяризацию русского языка, повышение культуры общения, этики поведения.

Ежегодно будут проводиться единые областные дни борьбы с ненормативной лексикой, встречи молодёжной аудитории с представителями Белгородско – Старооскольской Епархии, организация и проведение «круглого стола» педагогических и молодёжных работников и другие мероприятия.