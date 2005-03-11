Диджейству надо учиться

Posted 11 марта 2005,, 06:39
Published 11 марта 2005,, 06:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Организаторами фестиваля выступили: молодежная организация Plastmassa Sound System и управление молодежной политики при администрации Белгорода, официальный партнер «Конвенция-31» - магазин «Компьютеры на Попова, 25».
В рамках фестиваля диджеи из Белгорода, Воронежа, Брянска, Тамбова, Липецка, Курска, Орла, Харькова, Севастополя обменяются опытом и проведут девятичасовое музыкально-танцевальное шоу.
Партнеры и спонсоры приветствуют проведение именно этого молодежного мероприятия, потому что оно носит не только развлекательный, но и образовательный характер, и способствует активному проведению досуга.
Медиа-поддержку мероприятию оказывают: телекомпании «СТС-Белгород», кабельный ТК «Русич ТВН» и «Эльф», газета «Московский комсомолец в Белгороде», журнал «Советник», ИА «Бел.Ру».