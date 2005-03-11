Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2005,, 06:39

Published 11 марта 2005,, 06:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Диджейству надо учиться

11 марта 2005, 06:39
19 марта в Центре молодежных инициатив Белгорода состоится международный DJ- фестиваль-семинар «Конвенция-31».

Организаторами фестиваля выступили: молодежная организация Plastmassa Sound System и управление молодежной политики при администрации Белгорода, официальный партнер «Конвенция-31» - магазин «Компьютеры на Попова, 25».

В рамках фестиваля диджеи из Белгорода, Воронежа, Брянска, Тамбова, Липецка, Курска, Орла, Харькова, Севастополя обменяются опытом и проведут девятичасовое музыкально-танцевальное шоу.

Партнеры и спонсоры приветствуют проведение именно этого молодежного мероприятия, потому что оно носит не только развлекательный, но и образовательный характер, и способствует активному проведению досуга.

Медиа-поддержку мероприятию оказывают: телекомпании «СТС-Белгород», кабельный ТК «Русич ТВН» и «Эльф», газета «Московский комсомолец в Белгороде», журнал «Советник», ИА «Бел.Ру».

#Новости#Культура#Мария#ЦМИ#Пластмасса#Конвенция31#Фестиваль диджеев#19 марта
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18