«Локомотив-Белогорье» ждет в гости волейболистов из Сургута

Posted 28 февраля 2005,, 12:00
Published 28 февраля 2005,, 12:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Первыми свои позиции окончательно определили два «Локомотива» - белгородский и новосибирский, так как из-за матча «Белогорья» в Лиге чемпионов с итальянским «Сислеем» 3 марта встречи чемпионата России были перенесены на один день раньше.
И в пятницу, и в субботу исход поединков «железнодорожников» не принес никаких сюрпризов – две победы белгородцев, и оба раза в трех партиях. Причем в первый день «львы» одолели соперника «всухую», умудрившись совершить 40 (!) собственных ошибок. Вторая игра получилась куда более интересной даже при том, что тон в ней задавали молодые игроки «Белогорья». И розыгрыши получались зрелищные, и атаки мощные, да и на подаче тоже добавили проблем гостям. В итоге «Локомотив-Белогорье» добавил в свою копилку еще 4 очка и стал безоговорочным лидером регулярного первенства, а «Локомотив» из Новосибирска получил игровую практику перед финальным турниром за 9-14 места в чемпионате страны, сообщает пресс-служба ВК «Локомотив-Белогорье».
В своем интервью для официального сайта ВК «Локомотив-Белогорье» главный тренер команды Геннадий Шипулин после матча сказал:
- Мы очень благодарны Всеросийской федерации волейбола за разрешение перенести игры последнего тура на день раньше, а руководству новосибирского «Локомотива» - за согласие на перенос матчей. Это было для нас очень важно – перед ответственной игрой Лиги чемпионов с итальянским «Сислеем» команда получила день отдыха.
Вообще же, в этих играх мы одновременно решали три задачи: наша команда обеспечила себе первое место в группе и преимущество своей площадки на всю серию плей-офф, проверили в деле молодых игроков, а самое главное – дали отдохнуть физически и психологически лидерам «Белогорья».
В воскресенье окончательно распределились остальные места в турнирной таблице, и стали известны пары соперников в четвертьфинальной серии. Для подопечных Геннадия Шипулина наиболее интересен был второй матч группы «Б» «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) – «Нефтяник» (Ярославль), ибо от его исхода зависело, кто станет соперником белгородцев в плей-офф. Накануне, в субботу, подопечные Виктора Сидельникова обыграли команду из Ярославля со счетом 3:1. «Нефтянику» была необходима хотя бы одна победа над казанцами, и тогда они бы по соотношению партий опередили бы «ЗСК-Газпром» из Сургута и заняли бы 4 место в группе «Б». Но Фомин и его команда были неудержимы, и в воскресенье гости из Ярославля были безжалостно биты в трех партиях. Таким образом, сургутяне, завершившие чемпионат неделей ранее, стали обладателями четвертого места и путевки в плей-офф.
В группе «А» башкирские «нефтяники» не смогли одолеть одинцовскую «Искру» на ее поле (2:3, 2:3), и теперь им предстоит вести борьбу за 9-14 места. А четвертую строчку в группе заняла «НОВА» из Новокуйбышевска, несмотря на два поражения от «Локомотива-Изумруд» (0:3, 1:3). Остальные встречи 14 тура закончились со следующими результатами: «Луч» - «МГТУ» - 3:0, 3:0, «Динамо М» - «Факел» - 3:0, 3:1.
1/4 финала будет проходить в серии до двух побед. Матчи состоятся 12, 16 и 20 марта. Преимущество своей площадки получают команды, занявшие более высокие места по итогам предварительного этапа.
В связи с выступлением в Европейской лиге чемпионов, в рамках которой белгородцам 10 марта предстоит играть в Италии, первый матч четвертьфинальной серии перенесен на 13 марта. Команде из Сургута «ЗСК-Газпром», в последний момент запрыгнувшей на подножку поезда, уходящего в плей-офф, придется решать еще более нелегкую задачу – противостоять чемпиону на белгородской площадке.
Остальные четвертьфинальные пары составили:
Динамо-ТатТрансГаз (Казань) - Локомотив-Изумруд (Екатеринбург)
Искра (Одинцово) - СК Луч (Москва)
Динамо (Москва) - НОВА (Новокуйбышевск)