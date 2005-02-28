«Локомотив-Белогорье» ждет в гости волейболистов из Сургута



В воскресенье окончательно распределились остальные места в турнирной таблице, и стали известны пары соперников в четвертьфинальной серии. Для подопечных Геннадия Шипулина наиболее интересен был второй матч группы «Б» «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) – «Нефтяник» (Ярославль), ибо от его исхода зависело, кто станет соперником белгородцев в плей-офф. Накануне, в субботу, подопечные Виктора Сидельникова обыграли команду из Ярославля со счетом 3:1. «Нефтянику» была необходима хотя бы одна победа над казанцами, и тогда они бы по соотношению партий опередили бы «ЗСК-Газпром» из Сургута и заняли бы 4 место в группе «Б». Но Фомин и его команда были неудержимы, и в воскресенье гости из Ярославля были безжалостно биты в трех партиях. Таким образом, сургутяне, завершившие чемпионат неделей ранее, стали обладателями четвертого места и путевки в плей-офф.



В группе «А» башкирские «нефтяники» не смогли одолеть одинцовскую «Искру» на ее поле (2:3, 2:3), и теперь им предстоит вести борьбу за 9-14 места. А четвертую строчку в группе заняла «НОВА» из Новокуйбышевска, несмотря на два поражения от «Локомотива-Изумруд» (0:3, 1:3). Остальные встречи 14 тура закончились со следующими результатами: «Луч» - «МГТУ» - 3:0, 3:0, «Динамо М» - «Факел» - 3:0, 3:1.