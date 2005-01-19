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Posted 19 января 2005,, 07:54

Published 19 января 2005,, 07:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Союз инженеров Белгородчины принят в РосСНИО

19 января 2005, 07:54
Осенью минувшего года была создана региональная общественная организация «Союз инженеров Белгородской области».

Союз инженеров призван участвовать в разработке планов социально-экономического развития и технического прогресса области, осуществлять поддержку новых направлений в развитии науки и техники, эффективных, экологически чистых технологий.

А 7 декабря 2004 года «Союз инженеров Белгородской области» принят в Российский Союз научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО). Решение об этом было принято на пленуме координационного совета РосСНИО.

Президент Союза - В.С. Лесовик - первый проректор по научной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, профессор, лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2003 г.).

Руководящий орган Союза инженеров - Совет - располагается в БГТУ им. В.Г. Шухова, в институте строительного материаловедения (ауд. 335 ЛК).

#Новости#Бгту им в.г.шухова#Университет#Наука#Мария#Проректор#Инженер#Союз инженеров
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