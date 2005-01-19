Союз инженеров Белгородчины принят в РосСНИО

Posted 19 января 2005,, 07:54
Published 19 января 2005,, 07:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Союз инженеров призван участвовать в разработке планов социально-экономического развития и технического прогресса области, осуществлять поддержку новых направлений в развитии науки и техники, эффективных, экологически чистых технологий.
А 7 декабря 2004 года «Союз инженеров Белгородской области» принят в Российский Союз научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО). Решение об этом было принято на пленуме координационного совета РосСНИО.
Президент Союза - В.С. Лесовик - первый проректор по научной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, профессор, лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2003 г.).
Руководящий орган Союза инженеров - Совет - располагается в БГТУ им. В.Г. Шухова, в институте строительного материаловедения (ауд. 335 ЛК).