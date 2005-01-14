Инвалиды-чернобыльцы отстаивают свои права

Posted 14 января 2005,, 07:21
Published 14 января 2005,, 07:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает корреспондент НТВ, инвалиды-чернобыльцы в Белгородской области уже добились некоторых льгот. Александру Шоков получил новую квартиру, однако это единственное выполненное требование чернобыльца. По решению суда ему должны будут выплатить еще 400 тысяч рублей за причиненный здоровью ущерб.
Семья Шоковых сейчас пытается обустроить новое жилье – трехкомнатную квартиру. Диван, стол, старенький шкаф и поломанный телевизор – вот и все богатство. Семья ликвидатора чернобыльской аварии прожила в общежитиях 20 лет, 10 из которых были потрачены на хождение по судам и различным инстанциям.
Чернобыльцы устраивали акции протеста в защиту своих прав. В городе Губкине в прошлом году они дважды объявляли голодовку общей протяженностью 45 дней. Инвалиды-ликвидаторы рассчитывают, что в результате этой акции еще порядка 40 семей получат квартиры.
В прошлом году из федерального бюджета на жилье белгородских чернобыльцев было выделено около 2 миллионов рублей. Если финансирование останется на прежнем уровне, то на полную ликвидацию очереди понадобится более ста лет, ведь только в этой области в улучшении жилищных условий нуждаются 500 человек.