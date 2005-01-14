Инвалиды-чернобыльцы отстаивают свои права

Семья Шоковых сейчас пытается обустроить новое жилье – трехкомнатную квартиру. Диван, стол, старенький шкаф и поломанный телевизор – вот и все богатство. Семья ликвидатора чернобыльской аварии прожила в общежитиях 20 лет, 10 из которых были потрачены на хождение по судам и различным инстанциям.

Чернобыльцы устраивали акции протеста в защиту своих прав. В городе Губкине в прошлом году они дважды объявляли голодовку общей протяженностью 45 дней. Инвалиды-ликвидаторы рассчитывают, что в результате этой акции еще порядка 40 семей получат квартиры.

В прошлом году из федерального бюджета на жилье белгородских чернобыльцев было выделено около 2 миллионов рублей. Если финансирование останется на прежнем уровне, то на полную ликвидацию очереди понадобится более ста лет, ведь только в этой области в улучшении жилищных условий нуждаются 500 человек.