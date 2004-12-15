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Posted 15 декабря 2004,, 10:47

Published 15 декабря 2004,, 10:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы выбирают единый платежный документ

15 декабря 2004, 10:47
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства своей главной целью ставит повышение качества обслуживания и удобство для населения. В Белгородской области для решения этих задач в декабре 2003 года cоздано ОАО «Региональный расчетно-кассовый центр».

Его задача – создание единого информационного пространства области по оплате ЖКУ населением, повышение прозрачности финансовых потоков, снижение непроизводственных затрат, повышение информированности населения.

Ближайшей задачей является создание единой базы абонентов, получающих жилищно-коммунальные услуги и введение единого платежного документа (ЕПД) для всех жителей Белгородской области.

С 1 октября 2004 года начал работу Белгородский филиал ОАО «РРКЦ».

С ноября начато внедрение единого платежного документа для жителей частного сектора города Белгорода.

Раньше жители частного сектора вносили платежи в разных местах: за газ, воду, электроэнергию, вывоз твердых бытовых отходов их собирали представители тех служб, что предоставляли эти услуги (территориально в разных местах). Кроме этого, льготы нужно было подтверждать документально у каждого из поставщиков. Для инвалидов и пожилых людей, каких среди льготников большинство, это было весьма затруднительно. Теперь, после передачи функций по выпуску ЕПД и сбору платежей в ОАО «РРКЦ», ситуация меняется.

Как сообщил генеральный директор ОАО «РРКЦ», Михаил Варфоломеев «введение ЕПД в частном секторе Белгорода уже начато. Жители частного сектора Северной части города уже получили возможность платить по ЕПД, полностью этот переход планируется завершить к апрелю 2005 года. В январе 2005 года начнет работать единый городской абонентский пункт, в котором жители города смогут в одном месте получить разъяснения и консультации о существующих тарифах ЖКУ, порядке начисления платежей, по предоставлению льгот и субсидий, получить справку об оплате ЖКУ для начисления субсидий».

А с 1 декабря 2004 года за жилищно-коммунальные услуги жители многоквартирных домов Белгорода, получившие ЕПД, выпущенные Белгородским филиалом РРКЦ, могут заплатить в любом из Пунктов Приема Платежей (ППП) РРКЦ, (бывшие пункты РЭУ, ЖЭУ), без «привязки» к ППП по месту жительства.

Все они работают по единому графику: с 8 до 19 часов с понедельника по пятницу и с 8 до 16 ч. – в субботу. Дополнительно организован прием платежей в кассах центра «Одно окно». Удобство заключается в том, что клиент может оплатить ЕПД в ближайшем, например, к месту его работы пункте. В Белгороде таких пунктов 22. Их адреса:

Ул. 60 лет Октября, 1

Телефон Белгородского филиала РРКЦ: 26-64-10, телефон Центрального аппарата РРКЦ: 35-61-20

Надо отметить, что РРКЦ не взимает оплату с домовладельцев и собственников квартир, поэтому создание новой структуры не повлечет увеличение оплаты за предоставление услуг. Оплату РРКЦ производят поставщики услуг - они выплачивают проценты от суммы собранных средств.

Успешный опыт работы Шебекинского филиала РРКЦ показал – горожане голосуют «за!».

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Реформа жкх#Рркц#Епд
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