Белгородцы выбирают единый платежный документ

Раньше жители частного сектора вносили платежи в разных местах: за газ, воду, электроэнергию, вывоз твердых бытовых отходов их собирали представители тех служб, что предоставляли эти услуги (территориально в разных местах). Кроме этого, льготы нужно было подтверждать документально у каждого из поставщиков. Для инвалидов и пожилых людей, каких среди льготников большинство, это было весьма затруднительно. Теперь, после передачи функций по выпуску ЕПД и сбору платежей в ОАО «РРКЦ», ситуация меняется.