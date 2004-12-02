«Локомотиву» – победу, «Нолико» – нолик

«Львы» играли в гостях у бельгийского «Нолико». Ни трудности перелета, ни многочисленные титулы соперника («Нолико» – 10-кратный чемпион страны, 9-кратный обладатель Кубка Бельгии) не испугали наших ребят, которые одержали убедительную победу в трех партиях – 3:0 (29:27, 25:20, 25:21).



Начало встречи складывалось для хозяев благоприятно. «Нолико» сразу же завладел инициативой и сохранял трехочковое преимущество до счета 11:8. Однако рывок белгородцев сначала позволил сравнять счет (12:12), а затем и вырваться вперед (15:14). Правда, концовка партии выдалась напряженной. Три раза бельгийская команда могла завершить сет в свою пользу, и три раза упускала эту возможность. А блок «Локомотива» оказался непреодолимым препятствием на пути к победе. Итог партии – 29:27 в пользу белгородцев.



Подача и действия в защите оставались ключевыми элементами в игре обоих команд во втором сете. Ни одна из команд не отпускала соперника в отрыв (4:4, 8:8). Но благодаря мощным атакам Сергея Баранова и Александра Косарева «Локомотив» умчался вперед – 20:17. Вадим Хамутцких поставил точку в этой партии – 25:20.



И в третьей партии сохранялось напряженное противостояние команд. Однако вновь концовка сета и партии осталась за «львами». После встречи связующий «Нолико» Витал Хейнен заявил, что «у команды была возможность выиграть, по крайней мере, одну партию. Но мы не смогли свести к минимуму собственные ошибки».



За это и поплатились бельгийцы, «упав» на четвертую строчку турнирной таблицы в группе «А» – у «Нолико» после четырех игр 5 очков. «Локомотив» же уверенно занимает второе место в группе с 7 очками, уступая лишь греческому «Ираклису».



Теперь «львы» ждут бельгийцев в гости с ответным визитом. А состоится эта встреча уже совсем скоро – 9 декабря во Дворце спорта «Космос».