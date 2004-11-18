Эллинам проиграли. Немцев нужно побеждать

Как известно, греческая команда далеко не новый соперник для белгородцев, но менее опасными это греков не делает. Амбициозные, полные желания победить подопечные Александроса Леониса к тому же перед нынешним сезоном значительно усилили свои ряды, пригласив в команду трех игроков сборной США. Ллой Болл, Клэйтон Стэнли (выступающий под сокращенным именем Клэй) и Томас Хофф, знакомые белгородским игрокам сборной России по прошедшей Олимпиаде, как и в августе, доставили подопечным Геннадия Шипулина и Зорана Гайича немало хлопот мощными подачами и стремительными атаками. В напряженной и упорной борьбе «львы», проигрывая по ходу матча 0:2, все же сумели взять верх в третьей партии. Близка была и победа в четвертом сете. При минимальном разрыве не в свою пользу (22:23) «Локомотив» не дал возможность «Ираклису» реализовать первый матч-бол – 24:24, затем и второй – 25:25. Но на большее сил у нашей команды не хватило, и «Ираклис», набрав недостающие два очка, одержал уже третью победу на предварительном этапе, продолжив беспроигрышную серию.