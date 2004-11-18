Эллинам проиграли. Немцев нужно побеждать

Posted 18 ноября 2004,, 12:35
Published 18 ноября 2004,, 12:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
17 ноября в рамках 3 тура основного этапа Европейской Лиги чемпионов Индезит команда «Ираклис» (Салоники, Греция) на своем поле одержала победу в матче против действующего двукратного победителя турнира – белгородского «Локомотива» – 3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 27:25).
Как известно, греческая команда далеко не новый соперник для белгородцев, но менее опасными это греков не делает. Амбициозные, полные желания победить подопечные Александроса Леониса к тому же перед нынешним сезоном значительно усилили свои ряды, пригласив в команду трех игроков сборной США. Ллой Болл, Клэйтон Стэнли (выступающий под сокращенным именем Клэй) и Томас Хофф, знакомые белгородским игрокам сборной России по прошедшей Олимпиаде, как и в августе, доставили подопечным Геннадия Шипулина и Зорана Гайича немало хлопот мощными подачами и стремительными атаками. В напряженной и упорной борьбе «львы», проигрывая по ходу матча 0:2, все же сумели взять верх в третьей партии. Близка была и победа в четвертом сете. При минимальном разрыве не в свою пользу (22:23) «Локомотив» не дал возможность «Ираклису» реализовать первый матч-бол – 24:24, затем и второй – 25:25. Но на большее сил у нашей команды не хватило, и «Ираклис», набрав недостающие два очка, одержал уже третью победу на предварительном этапе, продолжив беспроигрышную серию.
«Локомотив» же сохранил третью позицию в группе, имея 3 очка, как и немецкий «Фридрихсхафен», но с лучшим соотношением выигранных-проигранных партий. Как раз с немцами «Белогорью» и предстоит играть в следующей встрече. Состоится она 23 ноября в стенах Дворца спорта «Космос». Игра начнется в 18.00. Несомненно, победа в этом матче необходима «Локомотиву», так как практика показывает, что мотивация у соперников «львов» велика, желание одержать победу над чемпионом огромно. Поэтому «Локо» нужно выигрывать. К тому же «Фридрихсхафен» не последняя команда в своей стране. С 1998 по 2002 гг. этот клуб сохранял за собой звание чемпиона Германии, в 2004 г. он стал серебряным призером национального чемпионата. «Фридрихсхафен» - шестикратный обладатель Кубка Германии, причем с 2001 г. клуб является бессменным его владельцем. Да и в Лиге чемпионов немецкая команда завоевывала медали – в 1999 году бронзовые, а в 2000 г. – серебряные.