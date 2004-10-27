Успешная операция против фальшивомонетчиков

Управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Белгородской области была подготовлена и проведена операция по изъятию денег и пресечению деятельности организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением фальшивок
С начала года в УБЭП стали часто обращаться сотрудники банков и финансовых учреждений, которые при помощи специальной аппаратуры обнаруживали фальшивые тысячные купюры, до того беспрепятственно использовавшиеся в денежном обороте городских и областных магазинов и рынков. Оперативники взялись за расследование этого дела и вскоре выяснили, каким образом деньги попадают в оборот.
Фальшивые тысячные купюры меняли на настоящие деньги молодые девушки на рынках области. Они покупали любой недорогой товар: шестьсот рублей сдачи отдавали бригадиру, остальное забирали себе в качестве вознаграждения. Дело было хорошо организованно и поставлено «на широкую ногу». Только в одной точке молоденькие фальшивомонетчицы сбывали до десяти купюр. Затем место сбыта быстро менялось.
Также хорошо была продумана конспирация. Бригадиры знали только своего главного хозяина Геннадия, а также тех, от кого получали деньги для сбыта. Раскручивая преступную цепочку, белгородские оперативники выяснили, что фальшивые деньги приходили из Москвы. Руководителем преступного сообщества оказался житель Белгородской области Геннадий Нефедовский, в то время проживавший на съемной квартире в столице.
Сергей Борзенков, оперативный сотрудник УБЭП УВД Белгородской области прокомментировал это дело следующим образом: " По имеющейся оперативной информации, Нефедовский изготовил около 40 миллионов рублей банкнотами по тысяче рублей и, помимо этого, у него была не одна бригада сбытчиков, а несколько. Весь Центральный Федеральный Округ России оказался под воздействием данных преступных групп».
Во время обыска на квартире Нефедовского было изъято суперсовременное оборудование, специальная краска, готовые к сбыту купюры и клише не только рублей, но и украинских гривен, и молдавских левов.
В результате комплекса оперативных и следственных мероприятий Геннадий Нефедовский и шесть его подельников были арестованы и доставлены в следственный изолятор города Белгорода, где сейчас они ждут суда.