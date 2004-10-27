Успешная операция против фальшивомонетчиков

Также хорошо была продумана конспирация. Бригадиры знали только своего главного хозяина Геннадия, а также тех, от кого получали деньги для сбыта. Раскручивая преступную цепочку, белгородские оперативники выяснили, что фальшивые деньги приходили из Москвы. Руководителем преступного сообщества оказался житель Белгородской области Геннадий Нефедовский, в то время проживавший на съемной квартире в столице.