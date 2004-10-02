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Posted 2 октября 2004,, 09:35

Published 2 октября 2004,, 09:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сергей Андреев: «Все хорошо, что хорошо заканчивается»

2 октября 2004, 09:35
30 сентября в Новомосковске ФК «Салют-Энергия» провел тяжелейший матч со «Спартаком» из Луховиц.
Сюжет
Футбол

Подопечные Сергея Андреева в упорном поединке выиграли у «Спартака» из Луховиц со счетом 2:1.

«Нам пришлось отыгрываться после курьезного гола, забитого после выброса из аута - нападающий хозяев если и коснулся мяча, то чисто символически. Мне удалось встряхнуть команду, результатом чего стали два забитых гола. Но на 87-й минуте судья назначил в наши ворота пенальти, к счастью, отбитый нашим вратарем. Что ж, все хорошо, что хорошо заканчивается» — такой комментарий дал сразу после окончания матча для своего официального сайта Сергей Андреев.

Следующий матч «Салют-Энергия» проведет на своем поле. 7 октября, в четверг, белгородцы сыграют против лидера первенства - воронежского «Факела».

Другие матчи тура:

"Рязань-Агрокомплект" Рязань - "Авангард" Курск, 1-2 (0-0)

"Лобня-Алла" Лобня - "Спартак" Тамбов, 3-2 (1-1)

"Сатурн" Егорьевск - "Дон" Новомосковск, 2-1 (0-1)

"Биохимик-Мордовия" Саранск - "Зенит" Пенза, 0-1 (0-1)

"Витязь" Подольск - "Обнинск" Обнинск, 4-1 (1-1)

"Локомотив" Калуга - "Титан" Москва, 0-1 (0-1)

Турнирная таблица зоны «Центр» по состоянию на 30-ое сентября 2004-го года:

#Новости#Спорт#Футбол#Мария#Тур#Салют#Матч#Андреев
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