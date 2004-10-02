Сергей Андреев: «Все хорошо, что хорошо заканчивается»

«Нам пришлось отыгрываться после курьезного гола, забитого после выброса из аута - нападающий хозяев если и коснулся мяча, то чисто символически. Мне удалось встряхнуть команду, результатом чего стали два забитых гола. Но на 87-й минуте судья назначил в наши ворота пенальти, к счастью, отбитый нашим вратарем. Что ж, все хорошо, что хорошо заканчивается» — такой комментарий дал сразу после окончания матча для своего официального сайта Сергей Андреев.