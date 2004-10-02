Сергей Андреев: «Все хорошо, что хорошо заканчивается»

Posted 2 октября 2004,, 09:35
Published 2 октября 2004,, 09:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Подопечные Сергея Андреева в упорном поединке выиграли у «Спартака» из Луховиц со счетом 2:1.
«Нам пришлось отыгрываться после курьезного гола, забитого после выброса из аута - нападающий хозяев если и коснулся мяча, то чисто символически. Мне удалось встряхнуть команду, результатом чего стали два забитых гола. Но на 87-й минуте судья назначил в наши ворота пенальти, к счастью, отбитый нашим вратарем. Что ж, все хорошо, что хорошо заканчивается» — такой комментарий дал сразу после окончания матча для своего официального сайта Сергей Андреев.
Следующий матч «Салют-Энергия» проведет на своем поле. 7 октября, в четверг, белгородцы сыграют против лидера первенства - воронежского «Факела».
Другие матчи тура:
"Рязань-Агрокомплект" Рязань - "Авангард" Курск, 1-2 (0-0)
"Лобня-Алла" Лобня - "Спартак" Тамбов, 3-2 (1-1)
"Сатурн" Егорьевск - "Дон" Новомосковск, 2-1 (0-1)
"Биохимик-Мордовия" Саранск - "Зенит" Пенза, 0-1 (0-1)
"Витязь" Подольск - "Обнинск" Обнинск, 4-1 (1-1)
"Локомотив" Калуга - "Титан" Москва, 0-1 (0-1)
Турнирная таблица зоны «Центр» по состоянию на 30-ое сентября 2004-го года: