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Posted 20 сентября 2004,, 10:21

Published 20 сентября 2004,, 10:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С первого октября будут усилены меры по предотвращению загрязнения водных объектов

20 сентября 2004, 10:21
В целях сохранения рыбных запасов правительством белгородской области подписано постановление «О запрещении лова рыбы и усиления её охраны».

Согласно этому постановлению с первого октября текущего года по тридцатое апреля 2005-го года запрещается ловить рыбу в зимовальных ямах водоёмов области. Также будут усилены меры по предотвращению загрязнения водных объектов. Главам местного самоуправления городов и районов, государственной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства рекомендовано использовать все полномочия для охраны рыбных запасов и борьбы с нарушителями Правил рыболовства.
Под особым наблюдением госинспекторов рыбоохраны будут находиться около тридцати белгородских водоёмов и зимовальных ям, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

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