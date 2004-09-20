С первого октября будут усилены меры по предотвращению загрязнения водных объектов

Posted 20 сентября 2004,, 10:21
Published 20 сентября 2004,, 10:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно этому постановлению с первого октября текущего года по тридцатое апреля 2005-го года запрещается ловить рыбу в зимовальных ямах водоёмов области. Также будут усилены меры по предотвращению загрязнения водных объектов. Главам местного самоуправления городов и районов, государственной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства рекомендовано использовать все полномочия для охраны рыбных запасов и борьбы с нарушителями Правил рыболовства.
Под особым наблюдением госинспекторов рыбоохраны будут находиться около тридцати белгородских водоёмов и зимовальных ям, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.