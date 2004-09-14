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Posted 14 сентября 2004,, 10:49

Published 14 сентября 2004,, 10:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород открывает новый волейбольный сезон

14 сентября 2004, 10:49
С 21 по 26 сентября 2004 года в Белгороде пройдет полуфинальный этап Кубка России.

Соревнования пройдут в двух группах. Команды группы "А" будут сражаться за выход в финал в Белгороде, команды группы "Б" - в Сургуте.

На площадке Дворца спорта "Космос" встретятся команды «Локомотив-Белогорье» (Белгород), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Искра» (Одинцово), «Балтика» (Санкт-Петербург), «Динамо-МГТУ» (Москва), «Уралсвязьинформ» (Пермь).

В Сургут приедут «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Луч» (Москва), «ЗСК-Газпром» (Сургутский р-н), «Нефтяник» (Ярославль) и «НОВА» (Новокуйбышевск).

В финал, который состоится 25, 26 декабря, выйдут по 2 лучших команды из группы.

Расписание матчей в Белгороде:

21 сентября, вторник

15.00 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Искра» (Одинцово – «Балтика» (Санкт-Петербург)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)

22 сентября, среда

15.00 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Искра» (Одинцово)
16.45 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Балтика» (Санкт-Петербург)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

23 сентября, четверг

15.00 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)
18.30 «Искра» (Одинцово) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)

24 сентября, пятница – свободный день

25 сентября, суббота

15.00 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Искра» (Одинцово)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Балтика» (Санкт-Петербург)

26 сентября, воскресенье

15.00 «Искра» (Одинцово) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)
16.45 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
18.30 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)

Официальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье»

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