Белгород открывает новый волейбольный сезон

Соревнования пройдут в двух группах. Команды группы "А" будут сражаться за выход в финал в Белгороде, команды группы "Б" - в Сургуте.



На площадке Дворца спорта "Космос" встретятся команды «Локомотив-Белогорье» (Белгород), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Искра» (Одинцово), «Балтика» (Санкт-Петербург), «Динамо-МГТУ» (Москва), «Уралсвязьинформ» (Пермь).



В Сургут приедут «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Луч» (Москва), «ЗСК-Газпром» (Сургутский р-н), «Нефтяник» (Ярославль) и «НОВА» (Новокуйбышевск).



В финал, который состоится 25, 26 декабря, выйдут по 2 лучших команды из группы.



Расписание матчей в Белгороде:



21 сентября, вторник



15.00 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)

16.45 «Искра» (Одинцово – «Балтика» (Санкт-Петербург)

18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)



22 сентября, среда



15.00 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Искра» (Одинцово)

16.45 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Балтика» (Санкт-Петербург)

18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)



23 сентября, четверг



15.00 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)

16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)

18.30 «Искра» (Одинцово) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)



24 сентября, пятница – свободный день



25 сентября, суббота



15.00 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Динамо-МГТУ» (Москва)

16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Искра» (Одинцово)

18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Балтика» (Санкт-Петербург)



26 сентября, воскресенье



15.00 «Искра» (Одинцово) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)

16.45 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

18.30 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)



Официальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье»