Белгород открывает новый волейбольный сезон

Posted 14 сентября 2004,, 10:49
Published 14 сентября 2004,, 10:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Соревнования пройдут в двух группах. Команды группы "А" будут сражаться за выход в финал в Белгороде, команды группы "Б" - в Сургуте.
На площадке Дворца спорта "Космос" встретятся команды «Локомотив-Белогорье» (Белгород), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Искра» (Одинцово), «Балтика» (Санкт-Петербург), «Динамо-МГТУ» (Москва), «Уралсвязьинформ» (Пермь).
В Сургут приедут «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Луч» (Москва), «ЗСК-Газпром» (Сургутский р-н), «Нефтяник» (Ярославль) и «НОВА» (Новокуйбышевск).
В финал, который состоится 25, 26 декабря, выйдут по 2 лучших команды из группы.
Расписание матчей в Белгороде:
21 сентября, вторник
15.00 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Искра» (Одинцово – «Балтика» (Санкт-Петербург)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)
22 сентября, среда
15.00 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Искра» (Одинцово)
16.45 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Балтика» (Санкт-Петербург)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
23 сентября, четверг
15.00 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)
18.30 «Искра» (Одинцово) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
24 сентября, пятница – свободный день
25 сентября, суббота
15.00 «Уралсвязьинформ» (Пермь) – «Динамо-МГТУ» (Москва)
16.45 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «Искра» (Одинцово)
18.30 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) – «Балтика» (Санкт-Петербург)
26 сентября, воскресенье
15.00 «Искра» (Одинцово) – «Уралсвязьинформ» (Пермь)
16.45 «Балтика» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
18.30 «Динамо-МГТУ» (Москва) – «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
Официальный сайт ВК «Локомотив-Белогорье»