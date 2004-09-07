Уборка зерновых в Белгородской области завершена на 99%

Продолжается уборка кукурузы на силос и зеленый корм. Валовый сбор составил 642,1 тыс. тонн, при урожайности 463,1 ц/га. В силосные ямы области заложено 463 тыс. тонн силоса. Необходимо отметить, что данная культура убрана всего лишь на 34%.