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Posted 7 сентября 2004,, 05:29

Published 7 сентября 2004,, 05:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Уборка зерновых в Белгородской области завершена на 99%

7 сентября 2004, 05:29
По оперативным данным на 4 сентября 2004 года зерновые культуры (кроме кукурузы) убраны на площади 524,7 тыс. га (95%).

Валовый сбор составил 1397 тыс. тонн, при урожайности 26,6 ц/га. Во многих районах области уборка завершена на 99%. В текущем году отмечены низкие темпы уборки в Волоконовском (73%) и Прохоровском районах (86%).

На полях области начата уборка сахарной свеклы (Белгородском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Ровеньском и Шебекинском районах). Данная культура убрана с 2% запланированных площадей. Валовый сбор составил 45,5 тыс. тонн при урожайности 311 ц/га.

Продолжается уборка кукурузы на силос и зеленый корм. Валовый сбор составил 642,1 тыс. тонн, при урожайности 463,1 ц/га. В силосные ямы области заложено 463 тыс. тонн силоса. Необходимо отметить, что данная культура убрана всего лишь на 34%.

Подготовлено почвы под озимые культуры - 258,8 тыс. га (81 %). Высев озимых зерновых проведен на 106,2 тыс. га (33%). Вспашка зяби произведена на 87,9 тыс. га (11%), сообщает агропортал «Белогорье».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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