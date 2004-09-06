А.И. Анисимов: «Нужно понять, почему же все-таки мы сегодня не имеем того урожая, который могли бы получать»

3 сентября в Шебекинском районе состоялся областной научно- практический семинар по производству зерна и семян кукурузы в ЗАО "Россия".

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