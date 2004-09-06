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Posted 6 сентября 2004,, 13:46

Published 6 сентября 2004,, 13:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

А.И. Анисимов: «Нужно понять, почему же все-таки мы сегодня не имеем того урожая, который могли бы получать»

6 сентября 2004, 13:46
3 сентября в Шебекинском районе состоялся областной научно- практический семинар по производству зерна и семян кукурузы в ЗАО "Россия".

На семинаре, местом проведения которого являлся дом культуры с. Купино, присутствовали гости - руководители и специалисты областных служб, ученые, руководители органов управления сельским хозяйством, начальники отделов земледелия (главные агрономы) районов.

Открыл семинар начальник департамента АПК А.И. Анисимов, сказав, что, нужно понять, почему же все-таки мы сегодня не имеем того урожая, который могли бы получать, и обсудить видимость данной проблемы. Опытом в применении своей технологии поделился генеральный директор хозяйства ЗАО «Россия» Н. С. Дудников, рассказавший о возделывании, переработке и производстве зерна и семян 101-го гибрида кукурузы в ЗАО «Россия». Заведующий лабораторией кукурузы БГСХА Н. К. Кислинский выступил с темой «Организация производства зерна кукурузы и силоса в хозяйствах области», В.А. Скачко поделился технологией возделывания зерновой кукурузы в агрохолдинге «Борисовский». С интереснейшим докладом «Особенности возделывания кукурузы на зерно и озимой пшеницы в ООО «Унисон» Краснояружского района» выступил директор агроцентра «BASF» А. Г. Титовский.

Практическая часть семинара заключалась в переезде и осмотре производственных и демонстрационных посевов гибридной кукурузы хозяйства ЗАО «Россия», сообщает Агропортал Белогорья.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин#Сельское хозяйство#Зерно#Кукуруза
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