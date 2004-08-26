«Тропа» неистребима, как русская душа», - считают организаторы фестиваля

Если особенностью «Лиры» является международный размах и жанровое разнообразие, то достоинство «Тропы» ее авторы видят в камерности фестиваля, на котором царит поистине семейная обстановка. Если «Лира» всегда была ориентирована на молодежь, то в нежегольском фестивале поначалу принимали участие люди более солидного возраста, певшие о жизни, о пережитом. И пусть сегодня на «Тропу» едут в основном молодые, главные требования организаторов - качество и жанровая чистота - остаются неизменными.