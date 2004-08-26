«Тропа» неистребима, как русская душа», - считают организаторы фестиваля

Posted 26 августа 2004,, 10:44
Published 26 августа 2004,, 10:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С журналистами встретились начальник управления по делам молодежи Белгородской области П.Н. Беспаленко, начальник отдела по делам молодежи управления культуры, спорта и делам молодежи администрации г. Шебекино и Шебекинского района Д.В. Груздев, директор молодежного компьютерного центра «Интерфейс» А.В. Климачков, главный специалист управления по делам молодежи Белгородской области Н.В. Братчина и лауреат прошлогодней «Нежегольской тропы» Евгений Лешов.
По мнению участников пресс-конференции в Белгородской области очень много талантливых поэтов и исполнителей собственных песен, но из множества фестивалей, которые пытались зародиться на Белгородчине, «выжили» лишь два: «Оскольская Лира» и «Нежегольская тропа».
Если особенностью «Лиры» является международный размах и жанровое разнообразие, то достоинство «Тропы» ее авторы видят в камерности фестиваля, на котором царит поистине семейная обстановка. Если «Лира» всегда была ориентирована на молодежь, то в нежегольском фестивале поначалу принимали участие люди более солидного возраста, певшие о жизни, о пережитом. И пусть сегодня на «Тропу» едут в основном молодые, главные требования организаторов - качество и жанровая чистота - остаются неизменными.
В восьмом региональном фестивале студенческой авторской песни и поэзии примут участие около трехсот исполнителей из высших и средних учебных заведений нашей области, а также барды Харькова, Николаева, Курска, Воронежа, Орла, Липецка, Тамбова, Витебска, Гомеля и других городов. Кроме того, ожидается приезд лидера группы «Рок полиция» Андрея Проскурина, Юрия Чайки, Андрея Бочунова из Санкт-Петербурга и других, уже успевших полюбиться участникам фестиваля исполнителей.
Подробную информацию о фестивале и участниках можно найти на сайте: www.shebekino.bel.ru/tropa/index.htm
Специально для ИА «Бел.Ру» Лариса Столетова