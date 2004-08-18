Утешительная бронза

Posted 18 августа 2004,, 06:39
Published 18 августа 2004,, 06:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В составе отечественной команды выступила наша землячка Светлана Хоркина, Анна Павлова, Елена Замолодчикова, Наталья Зиганшина и Людмила Ежова.
Российские гимнастки блестяще исполнили все виды программы, не допустив ни одной видимой ошибки, не считая мелких помарок. Правда, после некоторых судейских оценок спортсменкам не удавалось скрыть разочарования.
По решению российских тренеров, в опорном прыжке и в вольных упражнениях выступили Замолодчикова, Павлова и Хоркина, на брусьях - Хоркина, Ежова и Зиганшина, а на бревне - Павлова, Хоркина и Ежова.
Светлана Хоркина не случайно выступила во всех видах программы. Двукратная олимпийская чемпионка и единственная в истории спортивной гимнастики трехкратная абсолютная чемпионка мира по праву считается лидером команды. Но на судейскую бригаду олимпийского турнира выступление королевы брусьев ни на ее коронном снаряде, ни на бревне, не произвело должного впечатления.
Основная борьба за олимпийские медали перед последним упражнением развернулась между россиянками, американскими гимнастками и представительницами сборной Румынии.
Российские спортсменки выступали первыми и, получив свои оценки за выполнение вольных упражнений, которые называют традиционно российским видом программы, с замиранием сердца ждали результатов своих соперниц. Но и американские, и румынские гимнастки в итоге обошли россиянок.
Команда США заняла второе место. А румынские спортсменки стали триумфаторами олимпийского турнира, блестяще выступив на всех снарядах.
В свою очередь, один из тренеров российской сборной по спортивной гимнастке Наталья Павлова считает, что судьи были чересчур пристрастны к нашим девушкам, оценивая командные состязания.
"Нас планировали поставить на 5-6 место. Они почему-то решили, что у нас нет сильных гимнасток, но мы доказали обратное, завоевав "бронзу", хотя, по большому счету, достойны были и медали более высокой пробы", - считает Павлова. По ее словам, судейство на турнире было "все-таки предвзятым, причем, начиная с первого снаряда".
"Если бы с нас не снимали по десятой балла на каждом упражнении, мы бы были вторыми, а если бы по две десятые - то первыми. Но все равно было видно, что наши соперницы занервничали - это касается и румынок, и китаянок, да и американок, - сказала Павлова. - В целом, я считаю, наши девчонки заслуживали как минимум второго места".
Одна из лидеров российской команды Елена Замолодчикова сказала в интервью, что, с ее точки зрения, "судейство по отношению к россиянкам было слишком придирчивым. В частности, это касается выступлений на бревне, брусьях и вольных упражнениях".
"Судьи стали нас придерживать с первых же упражнений, например, после опорного прыжка, в котором мы традиционно сильны, они поставили нас на третье место и догонять лидеров в такой ситуации очень тяжело", - заявила в свою очередь еще одна российская гимнастка Анна Павлова.
А ее подруга по команде Людмила Ежова подчеркнула, что по ее мнению, "девчонки выступили достойно, боролись до конца, продемонстрировали очень сильный командный дух". "Так что для нас эта бронзовая медаль как золотая", - заявила Ежова.
Ну а специалистов, впрочем, как всех любителей этого вида спорта утешает одно, что неразыгранными остаются еще 12 комплектов медалей в гимнастике. Будем держать кулаки…
Сегодня в 5 олимпийский день будет разыгран 21 комплект медалей. За награды будут бороться рапиристки, гимнасты (предстоят мужские соревнования по многоборью), пять комплектов наград разыграют в плавании. Также сегодня пройдут мужские и женские шоссейные велогонки с раздельным стартом, а также начнутся соревнования по легкой атлетике. Разыграют награды и в конном троеборье.