Утешительная бронза

В свою очередь, один из тренеров российской сборной по спортивной гимнастке Наталья Павлова считает, что судьи были чересчур пристрастны к нашим девушкам, оценивая командные состязания.

"Нас планировали поставить на 5-6 место. Они почему-то решили, что у нас нет сильных гимнасток, но мы доказали обратное, завоевав "бронзу", хотя, по большому счету, достойны были и медали более высокой пробы", - считает Павлова. По ее словам, судейство на турнире было "все-таки предвзятым, причем, начиная с первого снаряда".

"Если бы с нас не снимали по десятой балла на каждом упражнении, мы бы были вторыми, а если бы по две десятые - то первыми. Но все равно было видно, что наши соперницы занервничали - это касается и румынок, и китаянок, да и американок, - сказала Павлова. - В целом, я считаю, наши девчонки заслуживали как минимум второго места".

Одна из лидеров российской команды Елена Замолодчикова сказала в интервью, что, с ее точки зрения, "судейство по отношению к россиянкам было слишком придирчивым. В частности, это касается выступлений на бревне, брусьях и вольных упражнениях".

"Судьи стали нас придерживать с первых же упражнений, например, после опорного прыжка, в котором мы традиционно сильны, они поставили нас на третье место и догонять лидеров в такой ситуации очень тяжело", - заявила в свою очередь еще одна российская гимнастка Анна Павлова.

А ее подруга по команде Людмила Ежова подчеркнула, что по ее мнению, "девчонки выступили достойно, боролись до конца, продемонстрировали очень сильный командный дух". "Так что для нас эта бронзовая медаль как золотая", - заявила Ежова.