Явка на выборы губернатора в Белгородской области – вторая по России

15:52

На выборах 10 сентября проголосовало 54,69% избирателей. Больше – только в Мордовии.

Действующий губернатор Белгородской области получил более 69% голосов. Второе место занял Станислав Панов – 15,95%, третье – Константин Климашевский с 8,14% голосов. За Эдуарда Чаусова отдали голоса 4,26% избирателей.

Итоги выборов губернатора Белгородской области подвели на пресс-конференции в Избирательной комиссии Белгородской области. Евгений Савченко получил большинство голосов во всех районах области, за исключением Старооскольского городского округа, где 40,31% голосов получил кандидат от КПРФ Станислав Панов.

Председатель Облизбиркома Николай Плетнёв отметил, что выборы прошли организованно.

Очередей не было, ни один избиратель не пожаловался на работу участковых избирательных комиссий. Уже с семи утра провели все подготовительные процедуры в присутствии наблюдателей и СМИ. Николай Плетнёв

Наибольшая явка избирателей была в Чернянском районе – 94,23%. Более 90% проголосовало также в Красненском и Ракитянском районах.

В Старооскольском городском округе на участки пришли лишь 30,80% избирателей. Чуть больше в Белгороде – 33,74%. Менее половины внесённых в списки проголосовали в Губкинском городском округе и в Шебекинском районе.

Одновременно прошли выборы депутата Белгородской областной Думы по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5. Там проголосовало 31,11% избирателей. Победил Иван Конев, набравший 46,81% голосов. Ярослав Сидоров набрал 24,23%, Руслан Лапшин – 13,27%. Сергея Сидорова предпочли 8,31% избирателей.

Прошли и выборы в советы депутатов Старооскольского и Губкинского городских округов. В Старом Осколе победу по партийным спискам одержала «Единая Россия» – 32,1%. КПРФ получила 29,6% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР – 9,6%, «Справедливая Россия» – 9,2% и «Партия пенсионеров» – 7,4%. Против всех проголосовало 7,9%.

В Губкинском городском округе 18 мандатов разделят «Единая Россия» с 51,97% голосов, КПРФ – с 19,94%, ЛДПР – с 10,8% и «Справедливая Россия» – с 10,64%. Против всех здесь проголосовали 4% избирателей.

Окончательные итоги выборов подведут во вторник 12 сентября в 15:00.