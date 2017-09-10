Выборы 2017:

Выборы губернатора начались в Белгородской области

08:00
10 Сентября 2017
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В регионе работают 1262 избирательных участка

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Сегодня, 10 сентября, в регионе проходят выборы губернатора Белгородской области и дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5.

В Единый день голосования в области работают 1262 избирательных участка, причём 20 из них находятся в местах временного пребывания граждан, в том числе медучреждениях, на территории воинских частей и в следственных изоляторах. 

Проголосовать сегодня  можно с 08:00 до 20:00.

Напомним, на пост губернатора в Белгородской области претендуют четыре человека: Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России») и Евгений Савченко («Единая Россия»).


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