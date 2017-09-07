В Белгородской области протестируют новую технологию подсчёта голосов

18:04

Результаты выборов в регионе огласят на 2 часа раньше обычного.

Такая оперативность появится после внедрения новой системы изготовления протоколов с QR-кодом, сообщает «Интерфакс». Это позволит быстрее вводить протоколы в ГАС «Выборы» и исключить «человеческий фактор» при подсчёте голосов.

Предварительные результаты голосования озвучат 11 сентября около 3 часов по московскому времени, что на 2–3 часа раньше обычного.

Эксперимент пройдёт ещё в 19 регионах России.