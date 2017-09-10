В Белгородской области проголосовали больше половины избирателей

21:04

По данным на 19:30 – за полчаса до закрытия избирательных участков в регионе проголосовали 52,54 % избирателей – более 650 тысяч человек.





Самая большая явка зарегистрирована в Чернянском (91,57 %), Красненском (88,06 %) и Ракитянском районах (87,41 %).

Наименее активные избиратели по традиции в Старооскольском городском округе (29,57 %) и Белгороде (32,18 %).

Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 1183 города Строитель Марина Хребтова, на 15 часов на участке проголосовали 590 человек.





Всего здесь зарегистрировано 2243 избирателя. Темп голосования члены избирательной комиссии оценили, как нормальный. Выборы прошли без эксцессов.

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