В Белгородской области проголосовали 96 783 избирателя

12:05

Это 7,9 % от общего числа избирателей, внесённых в списки. Такие данные на 10:00 приводит Избирательная комиссия региона.





Активнее всех голосуют Волоконовский, Красненский, Чернянский районы, где явка составила более 18 %. Свыше 16 % избирателей уже сделали свой выбор в Борисовском и Ивнянском районах.

По данным на 09:40 на избирательном участке № 199 в Белгороде проголосовало 34 человека, что составляет всего 2,8 % явки. Сегодня, 10 сентября, здесь ожидают 1218 человек, причём все семь избирателей уже проголосовали по месту нахождения.





Были созданы все условия, помещение было готово для голосования. В восемь утра открылось, как обычно. Явка пока что не очень хорошая, возможно, люди пока ещё спят. Евгения Цыганкова председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 199



На участке избиратель может ознакомиться с информацией о кандидате, она размещена на стендах.





Наблюдатели работают, тайна голосования соблюдается. Человек получает один бюллетень, идёт в кабинку для голосования и голосует. Перед тем, как опустить бюллетень в ящик, он его сворачивает. Евгения Цыганкова председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 199

Ход проведения выборов на этом участке контролируют 11 членов избирательной комиссии, в том числе представители партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», представители областного совета женщин и представители собрания филармонии. Также на участке работают два наблюдателя.



По словам председателя участковой избирательной комиссии, самым популярным для избирателей традиционно является время с 11:00 до 15:00.

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