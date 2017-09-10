По явке на выборах губернатора в Белгородской области лидирует Красненский район

17:20

По данным на 15:00 на избирательные участки в регионе пришли 37 % избирателей.





Как сообщает Избирательная комиссия Белгородской области, в регионе проголосовали 456 529 человек, что составляет 37,12 % от общего числа белгородцев, имеющих право голоса.

Самое активное участие в голосовании принимают жители Красненского района, где уже сделали свой выбор губернатора 67,8 % избирателей. В тройке лидеров также Чернянский (66 %) и Краснояружский (64 %) районы.

Аутсайдерами в рейтинге по активности голосования значатся Белгород (23 %) и Старооскольский городской округ (20 %).

Обоснованных жалоб на нарушения избирательного законодательства в избирательные комиссии не поступало.