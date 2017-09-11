Олег Полухин: Выборы – это момент истины

16:25

Белгородские единороссы «подбивают» итоги выборов губернатора региона.

Мы рады констатировать, что кандидат от партии «Единая Россия» набрал абсолютное большинство голосов и был поддержан избирателями Белгородской области. Мы сделали всё возможное для обеспечения открытости, честности, законности проведения избирательной кампании. Наталия Полуянова

секретарь белгородского регионального отделения партии «Единая Россия»

Наталия Полуянова напомнила, что белгородские единороссы помогли представителям других партий пройти муниципальный фильтр.

Особенностью этой избирательной кампании стал механизм выдвижения кандидатов. Впервые в Белгородской области праймериз были проведены в виде форума первичных организаций. Он позволил выразить личное мнение более чем половине руководителей первичных отделений партии. Наталия Полуянова

секретарь белгородского регионального отделения партии «Единая Россия»

Глава регионального избирательного штаба единороссов Олег Полухин напомнил, что всего выборы проходили в 16 субъектах Российской Федерации. Очень показательными стали данные об активности избирателей. Белгородская область заняла вторую строчку рейтинга после Мордовии. В Центральном федеральном округе белгородцы стали на выборах самыми активными.

Активность избирателей – это показатель отношения людей к власти. Там, где низкая активность, всегда присутствует протестный элемент. Где высокая активность – независимо от того, как люди голосуют – присутствует элемент уважительного, партнёрского отношения к власти. Мы в очередной раз увидели это на Белгородчине. Олег Полухин

руководитель регионального избирательного штаба партии «Единая Россия» в Белгородской области

По словам главы избирательного штаба, выборы прошли с беспрецедентным уровнем активности общественников. Это заметно при сравнении выборов 2017 года с другими.

Мне многие годы приходилось заниматься избирательными кампаниями в Белгородской области. И одна не похожа на другую. В этот раз в ней как никогда были задействованы различные общественные формирования. Был сформирован общественный совет поддержки нашего кандидата. Вся кампания носила общественно-гражданский характер. Олег Полухин

руководитель регионального избирательного штаба партии «Единая Россия» в Белгородской области

По мнению Олега Полухина, результаты голосования в Старооскольском городском округе должны стать материалом для выводов со стороны представителей власти, общественных организаций, «Единой России».