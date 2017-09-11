Николай Плетнёв о нарушениях в Волоконовском районе: Таких людей мы не намерены оставлять в избирательных комиссиях

12:28

На двух избирательных участках в посёлке Пятницкое Волоконовского района более 200 бюллетеней пришлось признать недействительными из-за нарушений.

На УИК №465 и 466 выдали выездным комиссиям больше бюллетеней, чем требовалось.

Получилось, пожалели избирателей, которых не было в списках на голосование на дому, и позволили проголосовать. В итоге нажили себе проблем, потому что это нарушение избирательного законодательства. Теперь это уже дело правоохранительных органов. Секретарь и члены комиссии понесут ответственность. Вероятно, районная комиссия получит порицание. Николай Плетнёв



Всего из 59 обращений в облизбирком до дня голосования поступило три жалобы, 10 сентября – 13 обращений, в том числе шесть жалоб. Три из них рассматриваются в УМВД Старооскольского городского округа.

В Белгороде все обращения были проверены и нарушений не выявили. Жаловались на вброс трёх бюллетеней на избирательном участке №220, но проверка факт нарушения не подтвердила.

На двух участках в Ивнянском районе были наблюдатели из московского представительства агентства «Reuters». Николай Плетнёв рассказал забавную историю о выявленном ими «нарушении». Пришла голосовать супружеская пара. Муж накануне что-то отмечал, поэтому не мог отправить бюллетень в урну. Жена ему помогла, что заметили наблюдатели и обратили на это внимание членов комиссии. Инцидент удалось урегулировать мирным путём.

Была создана и специальная «горячая линия» для обращений граждан. На неё поступило более полутора тысяч звонков. При этом большинство жалоб и вопросов касались не выборов, а проблем в ЖКХ и других сферах. Такие обращения переправлялись в соответствующие департаменты, после люди звонили уже с благодарностями за решение их вопросов.

Отметил глава Облизбиркома и совместную работу с Общественной палатой Белгородской области.