Николай Плетнёв о нарушениях в Волоконовском районе: Таких людей мы не намерены оставлять в избирательных комиссиях
На двух избирательных участках в посёлке Пятницкое Волоконовского района более 200 бюллетеней пришлось признать недействительными из-за нарушений.
На УИК №465 и 466 выдали выездным комиссиям больше бюллетеней, чем требовалось.
Получилось, пожалели избирателей, которых не было в списках на голосование на дому, и позволили проголосовать. В итоге нажили себе проблем, потому что это нарушение избирательного законодательства. Теперь это уже дело правоохранительных органов. Секретарь и члены комиссии понесут ответственность. Вероятно, районная комиссия получит порицание.
Николай Плетнёв
Всего из 59 обращений в облизбирком до дня голосования поступило три жалобы, 10 сентября – 13 обращений, в том числе шесть жалоб. Три из них рассматриваются в УМВД Старооскольского городского округа.
В Белгороде все обращения были проверены и нарушений не выявили. Жаловались на вброс трёх бюллетеней на избирательном участке №220, но проверка факт нарушения не подтвердила.
На двух участках в Ивнянском районе были наблюдатели из московского представительства агентства «Reuters». Николай Плетнёв рассказал забавную историю о выявленном ими «нарушении». Пришла голосовать супружеская пара. Муж накануне что-то отмечал, поэтому не мог отправить бюллетень в урну. Жена ему помогла, что заметили наблюдатели и обратили на это внимание членов комиссии. Инцидент удалось урегулировать мирным путём.
Была создана и специальная «горячая линия» для обращений граждан. На неё поступило более полутора тысяч звонков. При этом большинство жалоб и вопросов касались не выборов, а проблем в ЖКХ и других сферах. Такие обращения переправлялись в соответствующие департаменты, после люди звонили уже с благодарностями за решение их вопросов.
Отметил глава Облизбиркома и совместную работу с Общественной палатой Белгородской области.
Это полезное сотрудничество. Происходит информационный обмен, члены Общественной палаты будут принимать участие во всех наших заседаниях.
Николай Плетнёв