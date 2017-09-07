Николай Плетнёв: Мы полностью готовы к проведению выборов

15:10

Об этом сегодня, 7 сентября, шла речь на итоговой пресс-конференции в Избирательной комиссии Белгородской области.

Мы полностью готовы к проведению выборов и голосованию 10 сентября. Самое главное – у нас готовы все избирательные комиссии: 22 избирательные комиссии области, 22 территориальные избирательные комиссии, комиссии городских округов и муниципальных районов и все 1262 участковые избирательные комиссии. Николай Плетнёв

председатель Избирательной комиссии Белгородской области

В регионе будет действовать 1262 избирательных участка. По словам Николая Плетнёва, все они оснащены необходимыми материалами для проведения выборов, в том числе законодательными, методическими, инструктивными, разъяснительными материалами для работы участковой избирательной комиссии, а также информационно-разъяснительными материалами для избирателей. Это плакаты о порядке голосования, биографические сведения о кандидатах и их доходах.

Охранять правопорядок и бюллетени круглосуточно будут более 2000 сотрудников полиции и курсантов БЮИ МВД России.

По данным на 7 сентября, которые озвучил председатель Избирательной комиссии Белгородской области, 9645 заявлений поступило от жителей Белгородской области о голосовании по месту нахождения.

Напомним, на выборах губернатора Белгородской области, согласно изменениям в избирательном законодательстве, не будет открепительных удостоверений, но они останутся на муниципальных выборах в Губкинском и Старооскольском городских округах – дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5. Это связано с тем, что на дополнительных выборах должны соблюдаться те же условия, что и на основных в 2015 году. Там выдано 66 открепительных удостоверений.

Это территория небольшая. 66 открепительных удостоверений выдано, в основном, членам участковых избирательных комиссий, которые не могут отлучаться и выйти на другой избирательный участок. Николай Плетнёв

председатель Избирательной комиссии Белгородской области

За десять дней до единого дня голосования там проходят досрочные выборы. В Губкине на сегодняшний день проголосовало 37 избирателей, а в Старооскольском городском округе – 126 человек.

На 1 июля у нас зарегистрировано 1 238 189 избирателей на территории Белгородской области. Все они включены в списки избирателей. С 30 августа начался период, когда каждый избиратель может уточнить сведения о себе. Рекомендация для избирателей, которые недавно зарегистрировались по новому месту жительства: желательно, чтобы они уточнили, есть ли их фамилии в списке избирателей. Владимир Шовгеня

секретарь Избирательной комиссии Белгородской области

По словам Владимира Шовгеня, избирателя включат в список голосующих и в день выборов, если в паспорте белгородца будет значиться прописка, адрес которой находится под контролем этого избирательного участка.

Напомним, выборы губернатора Белгородской области и дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5 пройдут 10 сентября. Такое решение об утверждении Единого дня голосования единогласно приняли депутаты на 17-м заседании областной Думы шестого созыва 9 июня.

