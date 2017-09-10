Выборы 2017:

На избирательных участках Волоконовского района Белгородской области зафиксированы провокации

22:11
10 Сентября 2017
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На 450-м избирательном участке Волоконовского района Белгородской области была предпринята попытка срыва процесса голосования.

По информации, опубликованной на сайте ВЫБОР31, инициатор – член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Дарья Пантюкова.

Не предъявив никаких доказательств, Д.Н. Пантюкова написала заявление о якобы зафиксированном ею вбросе двух избирательных бюллетеней вместо одного. На время проверки голосование было приостановлено, что нарушило права прибывших для выражения своего волеизъявления граждан.

Проведённая в присутствии всех членов избирательной комиссии и наблюдателей от всех партий и кандидатов проверка не подтвердила указанные в заявлении факты. Аналогичные ситуации  представителями КПРФ были организованы на 475-м участке того же района.

Однако  наблюдатели от других партий и общественности на месте опровергли заявления представителей КПРФ. Недобросовестность  наблюдателей от КПРФ подтвердил и последующий подсчёт голосов, произведённый избирательной комиссией в полном составе.  Данные факты были зафиксированы только в Волоконовском районе, где присутствовала группа представителей общественности под предводительством руководителя областной комсомольской организации Анастасии Байбиковой.

По мнению политологов, подобные  провокации выгодны представителям оппозиционных сил, которые заинтересованы поставить под сомнение легитимность выборов.


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