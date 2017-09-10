Выборы 2017:

Хуже всех в Белгородской области голосуют в Старом Осколе

14:15
10 Сентября 2017
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По данным областной Избирательной комиссии на 12:00, к полудню явка избирателей в регионе составила почти 21 %. Самые активные избиратели – в Красненском районе, там проголосовали уже 45 % жителей.

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Хуже всех по традиции голосуют в Старооскольском горокруге – 11,65 %. 

«Выборы проходят организованно, без каких-либо нарушений», – отметил председатель Облизбиркома Николай Плетнёв.

К полудню в Белгородской области проголосовали 257 608 человек, что составляет 20,99 % от общего числа избирателей.


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