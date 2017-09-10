Хуже всех в Белгородской области голосуют в Старом Осколе

14:15

По данным областной Избирательной комиссии на 12:00, к полудню явка избирателей в регионе составила почти 21 %. Самые активные избиратели – в Красненском районе, там проголосовали уже 45 % жителей.





Хуже всех по традиции голосуют в Старооскольском горокруге – 11,65 %.



«Выборы проходят организованно, без каких-либо нарушений», – отметил председатель Облизбиркома Николай Плетнёв.

К полудню в Белгородской области проголосовали 257 608 человек, что составляет 20,99 % от общего числа избирателей.