Губернатор Евгений Савченко проголосовал на выборах губернатора Белгородской области

12:56

Евгений Савченко сделал свой выбор на избирательном участке № 253 в ДК посёлка Дубовое Белгородского района. На выборы действующий губернатор пришёл около полудня с женой Надеждой.



Предвыборная кампания прошла спокойно, конструктивно, по-деловому. На встречах люди говорили, что в области много сделано, и вносили свои предложения, наказы. В случае моей победы я доверие избирателей оправдаю.

Евгений Савченко губернатор Белгородской области

На вопрос, чувствует ли Евгений Савченко поддержку населения, он ответил: «Вскрытие покажет».

По данным на 10:00 на избирательном участке № 253 проголосовали 10 % из 1756 избирателей.

Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии Светлана Горобец, явка на эти выборы к полудню меньше, чем на думские прошлого года. Зато увеличилось число проголосовавших молодых людей, в то время как старшее поколение часто голосует на дому. Подсчитают голоса на этом участке максимум к полуночи.

Напомним, проголосовать можно до 8 вечера. Предварительные итоги избирком обещает объявить уже в пять утра понедельника.

Выборы в местные органы власти проходят 10 сентября в 82 субъектах Российской Федерации.

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