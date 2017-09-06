Выборы 2017:

Горячая линия: жалобы о нарушениях в день голосования примет белгородский омбудсмен

10:22
06 Сентября 2017
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О нарушениях на избирательных участках в день выборов  можно сообщить уполномоченному по правам человека в Белгородской области.

10 сентября 2017 года, в день выборов губернатора, в аппарате белгородского омбудсмена будет работать горячая линия.

 Граждане могут не только сообщить информацию о нарушениях, но и поделиться проблемами, связанными с защитой избирательных прав, которые их волнуют, а также задать вопросы по данной теме, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Белгородской области.

 Звонки будут приниматься с 08:00 до 20:00 по номеру (4722) 32-45-80.  




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