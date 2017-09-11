Выборы 2017:

Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области

05:25
11 Сентября 2017
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Согласно данным облизбиркома, к настоящему времени обработано 100% процентов избирательных бюллетеней.

За Евгения Савченко отдано 69,29% голосов, за Станислава Панова – 15,95%, за Константина Климашевского – 8,14%, за Эдуарда Чаусова – 4,26%.    

Явка избирателей составила 54,69 процентов. Самая высокая – в Красненском (89,28%), Новооскольском (88,61%), Ракитянском (88,20%) районах, самая низкая – в Старооскольском городском округе (36,70%).


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