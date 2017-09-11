Выборы 2017:

Элла Памфилова рекомендует отменить выборы на двух избирательных участках в Белгородской области

13:19
11 Сентября 2017
787
0

Нарушения при голосовании на дому от избирательных участков №465 и 466 посёлка Пятницкое Волоконовского района  должны быть рассмотрены отдельно.

Глава Центризбиркома заявила ТАСС, что сложившаяся ситуация тянет на отмену всех результатов выборов в местах нарушений, а не только признания недействительными бюллетеней, полученных от избирателей, проголосовавших на дому.

На наш взгляд, недостаточно мер вы приняли по этим двум участкам. Вообще, по мнению ЦИК РФ, ситуация, которая сложилась, тянет на отмену выборов. Мы рекомендуем вам ещё раз пересмотреть эту ситуацию, более тщательно подойти, серьёзно. У нас есть проблема в ряде случаев с голосованием на дому, мы теперь с ещё большим пристрастием будем эту ситуацию анализировать.

Элла Памфилова

Ранее председатель Избирательной комиссии Белгородской области заявил, что на двух участках признаны недействительными 111 и 92 бюллетеня соответственно, но оснований для отмены выборов нет, поскольку нарушений непосредственно на участках не выявлено.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13023
Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов
11068
Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области
9390
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
7542
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
6913
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика