Элла Памфилова рекомендует отменить выборы на двух избирательных участках в Белгородской области

13:19

Нарушения при голосовании на дому от избирательных участков №465 и 466 посёлка Пятницкое Волоконовского района должны быть рассмотрены отдельно.

Глава Центризбиркома заявила ТАСС, что сложившаяся ситуация тянет на отмену всех результатов выборов в местах нарушений, а не только признания недействительными бюллетеней, полученных от избирателей, проголосовавших на дому.

На наш взгляд, недостаточно мер вы приняли по этим двум участкам. Вообще, по мнению ЦИК РФ, ситуация, которая сложилась, тянет на отмену выборов. Мы рекомендуем вам ещё раз пересмотреть эту ситуацию, более тщательно подойти, серьёзно. У нас есть проблема в ряде случаев с голосованием на дому, мы теперь с ещё большим пристрастием будем эту ситуацию анализировать. Элла Памфилова

Ранее председатель Избирательной комиссии Белгородской области заявил, что на двух участках признаны недействительными 111 и 92 бюллетеня соответственно, но оснований для отмены выборов нет, поскольку нарушений непосредственно на участках не выявлено.